På Brønnøysund videregående skole opplevde rektor at rundt halvparten av elevene ikke fikk logget seg på.

– Dette er den store eksamensdagen. Det er en alvorlig sak, sier rektor Runhild Kjeldaas.

Det gjelder VG3-elever som har eksamen i norsk hovedmål og norsk VG2 yrkesfag. Elevene fikk opp ei feilmelding ved pålogging.

– De første elevene var jo her kvart over åtte, og eksamen skulle begynt klokken ni. Nå sitter de foreløpig bare og venter. Så håper vi dette ikke tar så lang tid. Vi får ikke gjort så mye mer, annet enn å følge med på informasjonen på UDIR.

Rektoren er heller ikke helt fornøyd med informasjon som kom fra Utdanningsdirektoratet, som varslet om problemene klokken 09.30.

– De kunne vært litt tidligere ute. Vi trodde først det var hos oss problemene lå, sier Kjeldaas.

Skal få ekstra tid

Utdanningsdirektoratet har jobbet med å løse feilen, og meldte klokken 10.20 at problemet med innlogging nå er løst. Da hadde eksamensdagen vart i en time og 20 minutter.

– De aller fleste kandidater har nå tilgang til gjennomføringssystemet. Noen kandidater kan fortsatt oppleve ustabilitet i en liten periode, men vil ikke miste noe av arbeidet som følge av dette, opplyser Utdanningsdirektoratet på sin nettside.

Problemet med tilgangen til forberedelsesdelen er også løst.

– Kandidater som er berørt av feilen skal få ekstra tid på eksamen, skriver kommunikasjonssjef Annelene Svingen i en e-post til NRK.

Rektor Kjeldaas er redd dette vil påvirke elevene som har sin første eksamen.

– Det gjør noe med stressnivået ditt, og det kan påvirke prestasjonen din.

– Burde eksamen utsettes?

– Det er vanskelig for meg å uttale meg om, men UDIR må ha en plan for sensur her, at noen elever faktisk har kjent på det stresset å ikke kunne komme i gang som planlagt. Jeg håper det går ut informasjon til de som skal sensurere.

Rammer også ungdomsskoleelever

Lærer Vibeke Herlø Thomesen og elever i klasse 10B på Bø ungdomsskule i Telemark fikk ikke tilgang på eksamensmateriell mandag morgen. Foto: Vibeke Herlø Thomesen

I Bergen skulle elevene i ungdomsskolen forberede seg til skriftlig eksamen i engelsk i morgen.

– Elevene er avventende. De har ikke vært gjennom dette før og vet ikke hva de får, sier rektor Einar Skintveit ved Kyrkjekrinsen skole.

Skintveit sier det foreløpig ikke er noen krise, men fører til ekstra stress for elevene.

– Det er klart at jo mindre tid de får til forberedelse så blir det mer stress. Fra 09 til 14 har elevene tid på skolen til å forberede seg til sin første eksamen. Videre kan de fortsette å forberede seg hjemme, frem til eksamen klokken 09 i morgen.

– Det er ingen krise enda, men det er klart at i morgen når alle skal logge inn, så blir det spennende å se hva som skjer. Da hjelper det ikke å si at dette ordner seg kanskje.

– Helt krise

Ved Bø ungdomsskule i Telemark har både elever og lærere også hatt problemer med å få tilgang til forberedelsesmateriellet til morgendagens eksamen i engelsk.

Materiellet skulle vært tilgjengelig fra klokken 9, men etter én time var det bare 6 av 27 elever som hadde kommet seg inn, forteller lærer Vibeke Herlø Thomesen.

– Nå har vi koblet en elev-PC til smarttavla i klasserommet. Vi gjennomgår alt i fellesskap, så vi er sikre på at alle får sett og lest igjennom.

Læreren mener det er svært uheldig at det oppstår problemer.

– Jeg tenker at det er helt krise. Det burde vært dobbelt- og trippeltsjekket at alt fungerer når det er en så viktig dag for elevene.

Thomesen mener man kunne unngått en del av problemene hvis man hadde sendt ut papirversjoner og digitale filer til lærerne på forhånd.