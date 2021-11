Trippelvaksinerte får ikke godkjent sertifikat i Spania

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I august ble det klart at den forrige regjeringen valgte å følge FHIs anbefaling om å tilby en tredje vaksinedose til pasienter med alvorlig svekka immunforsvar.

22. oktober ba FHI flere vaksinere seg for tredje gang – og opplyste at rundt 60.000 nordmenn har fått tre doser.

Nå opplyser flere kilder til NRK at de har møtt på utfordringer i forbindelse med reise til utlandet.

Dobbeltvaksinerte får godkjent sertifikat til Spania.

Trippelvaksinerte derimot – de får feilmelding.

Godtar ikke tre doser

For reisende til Spania er det obligatorisk å fylle ut et elektronisk helseskjema tidligst 48 timer før avreise. Vel fremme i Spania blir det foretatt måling av kroppstemperatur og visuell sjekk – samt sjekk av helseskjema.

Skjemaet finner reisende på nettsiden Spain Travel Health.

Alle som ankommer Spania fra land og regioner som EU definerer som røde og oransje pga. høy smitte, må fremlegge dokumentasjon på at de enten er fullvaksinert for minst 14 dager siden, har en negativ test eller har gjennomgått sykdommen siste 180 dager.

Har du to vaksinedoser vil Spanias kontrollsystemer godkjenne at du er fullvaksinert.

Men flere kilder NRK har snakket med, som har fått tre doser, at kontrollsystemene ikke godtar tre doser.

Skal du til Spania, og har tre vaksinedoser, kan det bli vanskeligere enn om du bare har to. Foto: Blair Vermette / Unsplash

FHI bekrefter at de kjenner til problemet.

Assisterende direktør, Gun Peggy Knudsen, sier til NRK at ulike land har ulike regler for koronasertifikat.

– For Norge er det slik at du får gyldig koronasertifikat ved innreise med en tredje dose, men de ulike europeiske landene står fritt til å sette egne begrensninger. Restriksjonene er ulike, og kan også endre seg fort, sier hun.

– Vær obs på at mange land har alternative måter å komme seg inn på, for eksempel med testing, og dette gjelder også for Spania.

Varierer fra land til land

– Hvordan skal de med tre doser forholde seg til dette? Bør de avlyse ferien – eller er det mulig å komme seg inn på en annen måte?

Gun Peggy Knudsen i FHI. Foto: Privat

– De må først og fremst sjekke nettsiden Reopen EU eller bruke Utenriksdepartementets Reiseklar-app for å få oversikt over reglene, og så må de ta stilling til om de har tid til å være i karantene eller andre restriksjoner som gjelder for de ulike landene.

– Vi har forståelse for at det kan være frustrerende for reisende, men vi har ikke mulighet til å gå i inngripen med andre lands restriksjoner.

FHI presiserer at det skal være mulig å teste seg inn i Spania, men at dette er noe reisende må sjekke selv.

På FHIs nettsider opplyser de imidlertid om utfordringen. En person med tre vaksiner får opplyst i sertifikatet at vedkommende har 3 av 2 doser.

– Disse personene var fullvaksinert før siste vaksinasjon, det vil si at de har fått ekstra doser utover markedsføringstillatelsen til vaksinene. Ved grensepassering inn til Norge gir disse gyldig sertifikat og mulighet for grensepassering fra vaksinasjonsdagen, men praksis vil variere fra land til land, skriver FHI.

Klipp fra Førstegangstjenesten der Herman Flesvigs karakter viser oss hvilke regler som gjelder i korona-tider. Du trenger javascript for å se video. Klipp fra Førstegangstjenesten der Herman Flesvigs karakter viser oss hvilke regler som gjelder i korona-tider.