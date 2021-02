Camilla (26) endte på sykehus etter time på treningssenter: – Stolte på at timen var trygg

Mandag fortalte NRK historien om to menn som trente i hardeste laget under en crossfit-lignende hard sirkeltreningsøkt på treningssenteret Health Fitness i Svolvær.

Resultatet ble dramatisk, med sykehusinnleggelse og muskelskade, såkalt rabdomyolyse.

Kommunelegen sa at den vanligste gruppen som får rabdomyolyse, er 40-åringer som tror de er 20 og har vært i god form tidligere.

NRK har også vært i kontakt med den tredje sykehusinnlagte. Hun er ikke en mann i 40-årene, men en relativt godt trent kvinne på 26 år.

Dette er CrossFit Ekspandér faktaboks Treningssenteret i Svolvær tilbyr noe de kaller Cråssfi - en variant av det mer kjente merkenavnet CrossFit. CrossFit er et registrert varemerke for et fitnessprogram, etablert av Greg Glassman og Lauren Jenai i år 2000.

For å tilby dettte opplegget, må man betale en årlig lisens og ha instruktører som har gjennomført CrossFits egen sertifisering.

CrossFit har flere ganger vært koblet opp mot faren for rabdomyolyse.

Ble syk om kvelden

– Jeg merket allerede onsdag kveld når jeg skulle legge meg, at jeg var utmattet og hadde vondt i armene. Morgenen etter var jeg kvalm, og var borte fra jobb, sier Camilla Haukås Skjeseth.

Camilla Haukås Skjeseth (øverst) har deltatt internasjonalt i polesport, og har trent styrke i mange år. Her fra VM 2019, i Spania, hvor hun og makker Elise Dahl-Hansen havnet på en 5. plass i pole doubles. Foto: privat

Fredag, to dager etter treningen, klarte hun å strekke ut armene igjen. Hun tenkte at dette bare hadde vært en kraftig gangsperre.

– Jeg skulle ønske instruktøren hadde sagt ifra til alle som var på timen at to av deltakerne hadde blitt innlagt på fredag. Da hadde jeg ikke ventet helt til lørdag før jeg tok kontakt med lege, sier hun.

NRK forklarer Hva er rabdomyolyse? for svar Kommuneoverlege Jan Håkon Juul i Vågan forklarer rabdomyolyse slik: En tilstand som oppstår når veldig mye muskulatur går i stykker samtidig. Er det farlig? – Ja, når det blir såpass mye som i disse tilfellene, er det potensielt veldig farlig for nyrene, sier Juul. Derfor oppstår det Rabdomyolyse kan komme av infeksjoner, hvis man får mye trykk på muskulaturen i for eksempel bilulykke, eller at en stor muskel mister oksygentilstrømmingen. Rabdomyolyse etter trening Rabdomyolyse kan komme etter trening slik som i dette tilfellet, hvis man presser seg langt utover det muskulaturen i kroppen er vant til og tåler. Lærte du noe? Ja Ja 93% Nei Nei 7% 3 032 stemmer Forrige kort Neste kort

Health Fitness har ikke stilt til intervju med NRK i dag. Men i går sa daglig leder Astrid Berg-Johansen at de har lært på den harde måten, og at de nå går gjennom sine rutiner og måtene de gjennomfører treningsøktene.

Hun sa også at det var viktig å dele ansvaret for det som hadde skjedd.

– Vi må sjekke rutinene våre og skalere ned på programmene. Samtidig må folk kjenne sin egen begrensning.

«Kroppen klarer mer enn man tror»

Det reagerer Camilla Haukås Skjeseth på.

– Instruktøren ga uttrykk for at dette var en time alle kunne klare. «Kroppen klarer mer enn man tror» ble sagt. Og da tenkte vi at vi burde klare å gjennomføre. Vi stolte selvfølgelig på at timen var en god og trygg time, siden vi trente med instruktør.

– Det jeg reagerer sterkest på, er at saken har blitt belyst dårlig og har gitt inntrykk av at dette er noe som skjer med 40-åringer som tror de er 20. Jeg er i midten av 20-årene og relativt godt trent. Jeg føler ikke at dette er vårt ansvar. Dersom treningssenteret hadde tatt mer ansvar for hendelsen, hadde jeg ikke følt et behov for å uttale meg.

HealthFitness i Svolvær vil ikke kommentere kritikken mot dem spesifikt, men henviser til en uttalelse de har skrevet på Facebook:

Slik svarer senteret på kritikken Ekspandér faktaboks HealthFitness i Svolvær vil ikke kommentere kritikken mot dem spesifikt, men henviser til en uttalelse de har skrevet på facebook. Her står det: Onsdag 3.februar gjennomførte vi en gruppetime innenfor funksjonell trening, timen ble kalt «Filty Fifty» og er en hard sirkeltrening der vi har høy intensitet med elementer fra styrketrening, gymnastikk, kondisjon og mobilitet. Dette er lagt opp til å være en tøff trening og kulturen på disse timene bygger på å heie hverandre fram, og instruktøren - sammen med deltakerne - skal prøve å hente ut det beste av deg med beste hensikt. Etter denne timen har dessverre 3 av våre medlemmer blitt innlagt på sykehus med påvist rabdomyalyse. Dette er en tilstand som kan oppstå blant annet ved at kroppen blir presset for hardt. Det som skjer er at mange muskelceller blir ødelagt på kort tid, og nyrene klarer ikke ta unna avfallsstoffene. Dette kan oppstå. Health Fitness ser selvfølgelig svært alvorlig på denne hendelsen og vi synes det er svært trist at 3 av våre medlemmer endte på sykehuset. Vi tar her selvkritikk for å ikke ha skalert denne økten at den var bedre tilpasset deltagerne på timen. Vi vil i framtiden være enda mer oppmerksom på den enkeltes utgangspunkt for å kvalitetssikre timene våre bedre framover. Health Fitness skal være et treningssenter for alle, og vi setter trygghet og sikkerhet for medlemmene våre høyt. Vi vil belyse at våre instruktører på disse timen er kvalifisert til å gjennomføre Funksjonell fitness trening og har i den forbindelse vært på kurs gjennom AFPT(akademiet for personlig trening) holdt på BB-gym i Bodø. Vi ser i ettertid at navnet vi har valgt til disse timene kan være misvisende og har derfor byttet til «funksjonell trening». Vi kommer til å fortsette å videreutvikle dette konseptet og gleder oss over denne type trening er blitt kjempepopulær for alle aldersgrupper hos oss.

Skjeseth reagerer også på en av øvelsene i treningsprogrammet.

– Jeg viste programmet til noen jeg kjenner – og det de reagerte på «jumping pullups» eller negative pullups, det er en veldig belastende øvelse hvor musklene utsettes for rykk og napp. De sa at det kunne være farlig, så da jeg googlet det fikk jeg for første gang høre om rabdomyolyse, sier hun.

Programmet er kjent fra CrossFit som Filthy Fifty. Foto: privat

Sebastian Øksendal Skadal er en erfaren utøver i CrossFit. Foto: privat / privat

– Instruktøren kunne jo nevnt at enkelte av øvelsene kan være farlig for nybegynnere.

– Øvelsene er for viderekomne

Sebastian Øksendal Skadal skulle egentlig deltatt i NM i Crossfit i fjor.

Arrangementet ble avlyst på grunn av koronarestriksjonene, men kristiansanderen sier at kunne håpet å bli blant de 15 beste i konkurransen.

Han har trent crossfit i lengre tid, og sett nærmere på programmet som ble brukt i Svolvær.

I treningskretser er programmet kjent som «Filthy Fifty».

– Øvelsene som ble gjennomført er for viderekomne, sier han.

– 50 repetisjoner av øvelsene er mye og det viktigste er å ikke starte med rykk og napp-øvelser. Ei god oppvarming og noen få repetisjoner i starten er bra, og så kan man gradvis bygge på etter hvert og tilpasse opplegget individuelt, sier den rutinerte utøveren til NRK.

The filthy fifty workout Ekspandér faktaboks The Filthy Fifty er en kjent treningsøkt for de som driver med CrossFit.

Kombinasjonen av ti forskjellige høyintensitet-bevegelser er designet for å gjøres raskt og effektivt, og tester utøverens styrke, utholdenhet og mentale styrke.

Øvelsen scores på tid, og målet for en nybegynner er 25-30 minuter, en viderekommen 20-25 minutter og en avansert utøver 15-20 minutter. Eliteutøvere gjør økten på mindre enn ett kvarrter.

Vanlige feil i gjennomføringen, er i følge nettstedet verywellfit, at man ikke tilpasser øvelsene til utøverens nivå. I tillegg er det vanlig å: gå ut med for høyt tempo ikke tilpasse vektene ikke tilpasse bevegelsene bruke feil teknikk

– Håper alle har lært

En del av opplegget rundt slike timer, er at deltakerne heier på hverandre underveis, de som er først ferdig klapper og hoier de andre i mål. Dette kan skape et gruppepress som gjør at man helst ikke vil bli sist, og presser kroppen mer.

– Det var ikke en konkurranse, vi gjorde bare som instruktøren sa, sier Haukås Skjeseth.

Hun ligger fortsatt på sykehuset, og har en lang vei tilbake for å bli som før igjen.

– Framover nå tror jeg at jeg må bygge muskelmassen i overarmene på nytt, begynne med bevegelighetstrening og så starte helt i det små med én til trekilos vekter. Jeg må være tålmodig, og det er ikke min sterkeste side, sier hun til NRK og legger til at hun synes treningssenteret er bra, og er glad for at dette tilbudet finnes.

– Jeg ønsker dem ingenting vondt, og ønsker at tilbudet skal fortsette på en trygg og god måte. Jeg håper alle har lært, om enn på den harde måten.