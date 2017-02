– Fersk torsk har god kvalitet

Norges sjømatråd mener det er feil at over halvparten av den ferske torsken som sendes til markedene i Europa har dårlig kvalitet. Kommunikasjonssjef Geir Håvard Hanssen i Sjømatrådet viser til oppslaget i NRK hvor det blir sagt at 15 prosent av den ferske torsken er av høy kvalitet. Han sier Sjømatrådet har brukt feil tall fra gamle rapporter, og at andelen fisk med god kvalitet er langt høyere.