Tredobling i antall privatskoler i Norge: – Uheldig utvikling

– Det er ei veldig fin skole, og så har vi veldig snille lærere.

Etter den første uka som elev på Enspire Neverdal skole er Vårin Johannesen Hansen godt fornøyd med den splitter nye skolen i Meløy kommune i Nordland.

Vårin Johannesen Hansen forteller at hun trives ved skolen. Foto: Ole Dalen / NRK

Skolen har 53 elever og har fått offentlig støtte til å drive friskole, etter at politikerne i kommunen vedtok å legge ned den offentlige skolen i bygda.

Ifølge rektor Kjersti Gjøviken har skolen fokus på entreprenørskap og det å skape arbeidsplasser.

– Vi har eget fag i timeplanen som heter entreprenørskap på tvers, forteller hun.

– Gjør den offentlige skolen dårligere

Ifølge tall NRK har hentet inn er antallet elever i private skoler eller friskoler nesten tredoblet på ti år. På landsbasis var det 8650 elever i 1997 og 23817 elever i 2017.

Nordland er ett av fylkene i landet med størst økning, fra 50 til 741 elever i tilsvarende periode.

Ved Enspire Neverdal er det fokus på å skape arbeidsplasser. Her ser vi rektor Kjersti Gjøviken. Foto: Ole Dalen / NRK

Mona Fagerås fra SV mener flere elever i private skoler er med på å svekke tilbudet i den offentlige skolen.

– Dette er ei utvikling som vi i SV er svært lei oss for. Fordi vi tror at den offentlige fellesskolen er viktig for at alle skal ha like muligheter til å lykkes i skolen, sier Fagerås, som sitter i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

– Har du noe håndfast som viser hvorfor flere privatskoler ikke er bra?

– Helt siden vi innførte skolen har det vært en verdi i det norske samfunnet, at man skal gå sammen i fellesskolen, uansett hvor man kommer fra.

Hun trekker også frem at for hver elevplass som opprettes i en privat skole, så trekkes det ressurser ut av den offentlige skolen.

Kan være problematisk

Kent Gudmundsen fra Høyre sitter også i utdanningskomitéen og svarer at private skoler kan være problematisk i enkelte tilfeller.

– Hvis det foreligger særlige hensyn, som kan dokumenteres, som viser at en privatskole går ut over den offentlige skoledriften, så er det god nok grunn til å avslå, sier Gudmundsen.

– Vi har hatt noen godkjenninger av privatskoler som har vært et ønske der ute i lokalsamfunnene, enten fordi den lokale grendeskolen er lagt ned, eller fordi noen har hatt lyst til å etablere noe litt annerledes enn det som det offentlige tilbyr.

Så langt har 38 grunnskoler og syv videregående skoler søkt om å starte privat skole fra høsten neste år.