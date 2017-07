Trebarnsmor anker mishandlingsdom

Trebarnsmoren ble dømt til ni måneders fengsel for mishandling. Ifølge dommen fra Salten tingrett skal mishandlingen ha skjedd fra barna var rundt fem år gamle og fram til i fjor.

Under rettssaken forklarte barna at moren skal ha slått dem, låst dem inne, spylt dem utendørs om vinteren og tvunget dem til å sove ute som straff.

Håper å bli frikjent

Kvinnen erklærte seg ikke skyldig da hun møtte i Salten tingrett i juni, tiltalt for å ha mishandlet sine barn, som i dag er i slutten av tenårene.

Både kvinnen og politiet anker, da begge parter mener dommen fra tingretten er feil. Ifølge forsvarer Tor Haug, mener kvinnen i 40-årene at dommen er feil:

– For det første mener hun at hun burde vært frikjent. For det andre mener hun at de handlingene hun har erkjent, ikke er straffbare. Hun håper å kunne bli frikjent dersom saken kommer opp for lagmannsretten, sier Haug.

Ny sak før jul?

Han antyder at saken kan komme opp for retten igjen før jul. Det har vært en tøff opplevelse for kvinnen, som

Foto: Gisle Forland / NRK

– Uansett utfall av saken er dette en særdeles traumatisk opplevelse for min klient. Hun opplever det som har skjedd som svært tungt.

Også politiet vil innstille på en anke på dommen fra tingretten. Aktor Charlotte Ringkjøb ba om tre års fengsel for kvinnen

– Vi mener at bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet er feil. Vi mener at lovanvendelsen er uriktig, og at straffeutmålingen er gal. Denne saken er en klar overtredelse av straffeloven, paragraf 219, andre ledd, som dreier seg om grov mishandling i nære relasjoner. Tingretten kom fram til at dette ikke var grov mishandling, og valgt å legge straffeutmålingen lavere, sier Ringkjøb.

Barnas bistandsadvokat ønsker ikke å kommentere at det nå går mot en ankesak i lagmannsretten.