Trebarnsmor anker mishandlingsdom

Kvinnen ble i Salten tingrett dømt til ni måneders fengsel. Under rettssaken forklarte barna at moren skal ha slått dem, låst dem inne, spylt dem utendørs om vinteren og tvunget dem til å sove ute som straff. Men både kvinnen og politiet innstiller på en anke, for begge parter mener dommen fra tingretten er feil.