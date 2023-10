Hevdar trea kommuniserer med kvarandre og kan hjelpe byer i klimakrisa

Ein skulle kanskje tru at trær er ganske usosiale einstøingar.

Men det er ikkje nødvendigvis tilfelle.

– Trea kommuniserer med kvarandre i eit nettverk under bakken med litt hjelp av sopp. Det gjer at dei kan snakke med kvarandre.

Det seier Anna Bjørklund Eide som er naturforvaltar i Bodø.

Ho meiner tre er sosiale. I tillegg er dei flinke vaktmeistrar i byane. Ho trur bytrea bli verdset meir om ein veit om det.

Men forskarar er usikre på om det er lurt å gi trea menneskelege eigenskapar som snakking.

Pratande tre

Eit hjartetre som opphavleg kjem frå Asia står ved torget i Bodø. Det brukte Bjørklund Eide fleire dagar på å finne ut kva var.

Difor har det blitt Anna Bjørklund Eide sitt favoritt-tre i byen.

Hjartetreet som står på torget i Bodø har blitt Anna Bjørklund Eide sitt favoritt-tre. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

– Det er eit spesielt tre. Rett før blada fell skal det visstnok få ein søtleg duft som luktar av brent sukker, karamell eller småkaker.

Har du eit favoritt-tre? Ja, det har eg faktisk! Nei, forstår eg ikkje kvifor eg skulle hatt? Ikkje enno, men no skal eg gå ut og finne meg eit tre. Vis resultat

Men Bjørklund Eide har god kjennskap til fleire av byens tre. Ho har nemleg kartlagt 6500 trær i byen.

– Trea er veldig viktig for oss, men ofte går vi berre forbi dei og tenkjer ikkje så mykje over kvifor dei står der, og tenestene dei gir oss.

Anna Bjørklund Eide viser kvar det tidlegare sto eit digert Lønnetre i Bodø. Det blei sannsynlegvis kappa ned fordi huset ved sidan av skulle bli renovert. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / nrk

Noko av det som fascinerer henne mest er kor sosiale trær er.

I tillegg forklarar ho at trær av same art hjelper kvarandre om dei er utsett for insektangrep eller er i litt dårleg form.

Vil ikkje gjere tre til Disneyfigurar

Men mellom anna forfattar og professor Anne Sverdrup-Thygeson frå NMBU er usikker på kor lurt det er å seie at trea snakkar for å gi dei merksemd.

– No har det kome fleire internasjonale forskingsartiklar som er kritisk til den litt disneyfiserte historia om at trea i skogen er ein stor lykkeleg familie som snakkar saman.

Anne Sverdrup-Thygeson har nyleg skrive om kvifor det kan vere uheldig å snakke om «pratande» tre i sin bok Skogen: Om trær, folk og 25.000 andre arter. Foto: Håkon Sparre

Ho forklarar «pratinga» trea i mellom med at tilnærma alle planter er del av eit kompleks system av røter og sopptrådar.

Systemet overfører næring mellom sopp og tre. Det kan òg overføre næring og signalstoff frå tre til tre.

Forfattar og professor Anne Sverdrup-Thygeson meiner det ikkje er lurt å menneskeleggjere trea ved å seie at dei «pratar» med kvarandre. Illustrasjon: Egil Ursin

Det har blitt kalla «Wood Wide Web» og skildra som ein slags kommunikasjon mellom trea.

Men å beskrive skogen som ein superorganisme der trea småpratar saman er gjenstand for debatt.

– Det er ein krevjande, hårfin balanse mellom å gjere forsking forståeleg og å bikke over i fordummande og feilaktig «disneyfisiering», seier Sverdrup-Thygeson.

– Eg vil seie at trea snakkar, men dei snakkar vel eit anna type språk enn vi gjer. Kanskje dei har eit meir sosialt liv enn vi veit om, seier Anna Bjørklund Eide.

For forskarane veit ennå ikkje kor vanleg eller kor omfattande slik kommunikasjon faktisk er i skogen, seier ho.

Men om dei pratar eller ikkje er både Bjørklund Eide og Sverdrup-Thygeson samde om at trea er nyttige «vaktmeistrar» i byane våre.

Som Bytreforvaltar får Anna Bjørklund Eide ein finger med i spelet når folk vil hogge ned trær til fordel for til dømes hus: – Eg meiner det er viktig å tenke over kva trea gjer for oss. Det er ikkje berre noko vi bør hogge ned til fordel for andre ting. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / nrk

– Trær i by er ekstremt viktige. Det er ganske imponerande kva dei kan gjere. Dei kjøler lufta og dempar støy, gir levestad for insekt og fugl og gjør byen vakrare, seier forskaren.

Begge to er samde i at trea er viktige for å ta opp overvatn når det regnar for mykje, slik at ein kan køyre bil i byen utan at vegane er fulle av vatn.

Les også: Flere trær i fjellet gjør det varmere: – Ikke utelukkende positivt med trær

Utvekslar informasjon om treas nytteverdi

Bodø kommune er saman med Oslo, Berum og Kristiansand kommune med i eit prosjekt om nettopp bytre.

Dei er nemleg føregangskommunar som jobbar med klimatilpassing, i prosjektet «Trekroner».

Anna Bjørklund Eide seier bytrea mellom anna hjelper på folkehelsa. Ein blir gladare av å sjå grøne bladverk rundt seg. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / nrk

Dei fire kommunane skal lære av kvarandres kartlegging. Dei har allereie haldt på i eit år, og skal legge fram ein rapport av funna sine i januar neste år.

– I prosjektet prøver vi å sette ein pris på bytrea ved å seie kva slags økonomisk verdi trea har for oss, seier Anna Bjørklund Eide.

Årsaka til at nettopp Bodø er med i prosjektet, er mellom anna at ho har kartlagt så mange tre i byen.

Anna Bjørklund Eide har eit ekstra nært forhold til trea i Bodø sidan ho har kartlagt mange av dei. – Men eg plar ikkje vanlegvis klemme rundt dei, seier ho. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Det har gjort at ho har fått den ganske unike tittelen; Bytreforvaltar.

– Det er viktig for å ha oversikt over trea, kva slags artar vi har og kor gamle dei er. Det er òg viktig for å plante nye om nokon blir fjerna.

David Barton, seniorforskar i Nina, leiar i prosjektet som omfattar dei fire kommunane.

Dette er kva prosjektet kalla «Trekroner» har kome fram til at bytre gjer av viktige jobbar for ein by. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

– Vi kjenner allereie til betydninga av vegetasjon for mental helse. Nærvær av tre gjer at vi oppsøker slike stader og til dømes trener der, seier han.

Samstundes er trea med på å gjere byene meir robuste med tanke på klimaendringar når det blir stadig våtare. Dei bidreg òg dei til karbonlagring, reinsar lufta og tek opp vegstøv.

– I tillegg blir dei viktige når somrane våre blir varmare. Trea gjer at temperaturen fell i området rundt.

David Barton, seniorforskar i Nina, leiar i prosjektet «Treas betydning for klimatilpassing, karbonbinding, økosystemtenester og biologisk mangfald», kort kalla «Trekroner». Foto: NINA / Arnstein Staverløkk

– Er vi flinkare eller dårlegare til å ta vare på bytrea våre no enn før?

– Fleire kommunar, i alle fall dei store bykommunane, blir flinkare til å få augo opp for trea.

Han trekk mellom anna fram Oslo kommune som skal plante 100.000 tre innan 2030.