Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det har lenge vært svært lite koronasmitte i Nord-Norge.

Nordland er fylket som har hatt de laveste smittetallene i landet, men fredag melder Dønna kommune at deres første smittetilfelle siden april nå er bekreftet.

Ordfører Nils Jenssen forteller at det er tre personer som er på ferie på Dønna, som har testet positivt for Covid-19.

– Det er snakk om tilreisende fra Østlandet som er på øya vår. De er satt i karantene.

Kommunen har rundt 1400 fastboende, men med idyllisk natur og kritthvite strender er plassen et populært turistmål.

Tidligere denne uka meldte NRK at det er i nord og i Møre og Romsdal at sommertrafikken har tatt seg mest opp så langt i sommer. Fergekøer på opp mot 15 timer viser også at turistene for alvor har inntatt Nordland.

Mange turister

Klokka 12 presenterte regjeringen nye reiseråd. Det ble da klart at det åpnes for reisende fra stort sett hele Europa.

Ordføreren i Dønna sier det kan bety at det etterhvert er blir vanskelig å finne smitteveiene, hvis det skulle dukke opp nye tilfeller.

– Vi har mange turister i kommunen vår nå. Det er i all hovedsak nordmenn som ferierer i eget land. Det er klart at når det kommer folk fra ulike kanter av Norge og etter hvert fra utlandet, så vanskeliggjør det arbeidet med å finne alle smitteveiene.

Han sier at det så langt ser ut til at smittesituasjonen er under kontroll.

– Situasjonen ser ut til å være oversiktlig og grei. Vi har per i dag ikke forventninger om at vi får noen ytterligere spredning. Vi har gjennomført smittesporing, og det ser ut som ting er under kontroll. Vi opplever det derfor som håndterbart og ikke noe dramatisk.