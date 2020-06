De tre turgåerne har gått seg fast på fjellet Reka, som ligger på vestsiden av Eidsfjorden i Sortland kommune i Nordland.

Det er i forbindelse med et væromslag at de tre fjellklatrerne har gått seg fast, og ikke klarer å ta seg ned på egen hånd.

For øyeblikket deltar et Sea King helikopter, Sivilforsvaret, en alpin redningsgruppe, politiet, og hjelpekorpset til Røde Kors i redningsaksjonen.

– Grunnen til at så mange deltar er at vi er usikre på tilstanden til de som sitter fast, og hva slags kapasitet de har til å komme seg ned.

Det opplyser operasjonsleder i Nordland politidistrikt Kjetil Kaalaas.

Ifølge folk på stedet er det svært lavt skydekke rundt fjellet, som gjør forholdene krevende. Fjellet har en høyde på 607 meter over havet.

Må ta seg inn til fots

På grunn av været klarte ikke helikopteret å komme seg fram til stedet, og det er derfor satt inn en alpin redningsgruppe som forsøker å ta seg fram til fots.

– Om de klarer å få ned turgåerne og de klarer å gå for egen maskin, så er det her ukomplisert. Men om de er så forfrosne og ute av stand til å bevege seg at vi må ha bærehjelp inn, så har vi ekstra mannskaper tilgjengelig, sier han.

Politiet fikk melding om turgåerne klokken 10.28 søndag formiddag, men ankom ikke stedet før like etter klokken 14.00. Det skyldes at det var først da politiet ble koblet inn i aksjonen.

– De er kalde, forfrosne og gjennomvåte, men vi har ikke fått meldinger om skade. Men vi har inn ekstra mannskaper dersom de ikke klarer å gå ned ved egen hjelp, sier Kaalaas.

Sortland Røde Kors Hjelpekorps bistår med seks personer, opplyser leder Dag Tore Jensen.

– Vi tar dem imot når dem kommer seg ned fra fjellet, men vet ennå ikke noe mer om tilstanden på turgåerne. Så vi må vente å se, sier han.