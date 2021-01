Tre tilfeller av mutantvirus

Vågan kommune melder om at tre positive prøver i kommunen etter jul, viser seg å være av den britiske mutasjonen. Det melder kommunen selv på sin Facebook-side. – Heldigvis endrer ikke dette noe for vår del da alle disse har vært i karantene, og blitt isolert på korrekt måte, skriver kommunen. Vågan fikk også meldt et nytt tilfelle lørdag kveld, men dette var positiv test på en person som har vært syk i sitt hjemland i desember.