Tre til legevakt for sjekk

Politiet opplyser at ulykken som ble meldt om hadde skjedd på Tverlandsbrua, fant sted på Vikan like vest for brua. Operasjonsleder Odd Ivar Pettersen opplyser at tre personer er sendt til legevakt for sjekk, ikke mistanke om alvorlige skader. – Fire biler involvert der den bakerste hadde vært litt uoppmerksom og kjørt i bilen foran, og slik forårsaket en kjedekollisjon, sier Pettersen. Politiet vurderer å opprette sak.