Natt til andre juledag døde en 19 år gammel kvinne på en adresse i Sortland i Vesterålen.

De tre personene som politiet mener skal ha vært sammen med den avdøde, ble onsdag formiddag siktet for å ha hensatt en person i hjelpeløs tilstand.

– Dette er en vanskelig sak. Et ungt menneske har gått bort og kommunen har derfor satt ned et kriseteam som tilbyr støtte og hjelp til de som er berørt, sier oppvekstsjef og fungerende rådmann i Sortland, Erik Strand.

Meldte i fra om at kvinnen var livløs

Politiet avhørte onsdag kveld to av de siktede.

– De to ble løslatt fra varetekt etter avhør, mens den tredje personen fremdeles er i politiets varetekt. Det var denne personen som meldte fra om at kvinnen var livløs og som også skal ha vært til stede da kvinnen døde, sier politiadvokat Kay Rønning-Nyvold, som sier det ikke er besluttet hvorvidt vedkommende kommer til å bli framstilt for varetektsfengsling.

Rønning-Nyvold vil imidlertid ikke si noe om hvorfor bare to av de siktede er løslatt.

Politiet opplyser at etterforskningen kommer til å fortsette de påfølgende dagene.

Hovedfokuset til politiet er å komme i kontakt med alle som kan ha informasjon om denne saken, samt sikring av spor slik at vi får et best mulig bilde av hva som kan ha skjedd.

– Den døde kvinnen vil bli obdusert, men tidspunkt for obduksjon er ennå ikke bekreftet.

Rønning-Nyvold sier at alle de tre siktede er kjent for politiet fra tidligere.

– Sterkt preget

NRK har snakket med forsvareren til mannen som fortsatt sitter i varetekt.

– Jeg har hatt en kort samtale med ham i dag, og han er selvfølgelig sterkt preget av hendelsen. Men samtidig stiller han seg uforstående til siktelsen, sier advokat John-Petter Karlsen i Sortland til NRK.