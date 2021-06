Tre personer til sykehus etter brann i gammel bygård i Narvik – ennå stor røykutvikling

Siste 15.00: Innsatsleder Kolbjørn Ingvaldsen sier de vil jobbe på brannstedet ennå i flere timer.

Innsatsleder Kolbjørn Ingvaldsen, Ofoten Brann Foto: Frida Brembo / NRK

– Vi føler at vi har kontroll. Vi holder ennå på med å angripe taket fra to punkter, både med lift og med vannkanon. Det vi ønsker å få helt kontroll på er den brannen som ligger i hulrommet, så vi blir nok værende her noen timer til.

Ingvaldsen forteller at de har hatt som mål at to nærmeste boligene skal være fullt beboelig når de er ferdig med slokkinga.

– På den ene sida har folk fått lov å flytte inn igjen, dette er eldre og flere som trenger omsorg, så da har de fått lov å flytte tilbake da vi ikke ser noen fare for spredning.

Ingvaldsen sier det har vært ganske utfordrende fordi det er en bygård med tett bebyggelse rundt.

Betydelig røykutvikling

Det var søndag formiddag det begynte å brenne i en bygård på Frydenlund i Narvik sentrum.

– Slokkearbeidet pågår ennå. Det er betydelig røykutvikling. Og vi har bedt naboer om å lukke vinduene, sa operasjonsleder Lars Halvorsen i politiet til NRK ved 13-tida.

Han opplyser at flere personer er henta ut av det brennende huset og frakta til sykehus etter å ha pusta inn røyk.

De nærmeste naboene er evakuert, ifølge Halvorsen.

– Vi har kontroll på alle de sju som bodde i bygården, alle er kommet seg ut.

Røykdykkere henta ut folk

Avisen Fremover skrev tidligere søndag formiddag at røykdykkere vært inne og henta ut tre personer fra boligen. Senere er det kommet fram at to personer og en hund ble henta ut.

– Det er full fyr, nødetatene er på stedet. Vi jobber nå med evakuering og skal få oversikt over hvor mange som har vært i huset.

To personer og en hund ble ifølge Fremover henta ut av røykdykkere fra en brennende bygård i Narvik. Foto: Jana Kanstad

Folk evakueres fra husene rundt

Det er en treetasjes bygård i Narvik sentrum som brenner.

Politiet har bekrefta at brannmannskaper har henta ut folk fra den brennende bygården.

– Det er berga folk ut fra adressen. Og det pågår også evakuering fra de omkringliggende boligene.

Bygården som brenner er omgitt av gamle trehus.

Like etter klokka 11 meldte politiet: Brannvesenet begynner på få kontroll på brannen. Ingen er savna.