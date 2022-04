– Vi mottok melding kvart over tre om et snøskred ved Nonstind, rett sør av Gratangsboten, sier Lars Halvorsen, operasjonsleder ved Nordland politidistrikt.

Et turfølge på tre personer var i dette området da skredet gikk. Alle tre ble tatt av skredet.

– Han som meldte fra om dette satt selv i skredet da han varslet politiet, sier Halvorsen.

Rett etter fikk politiet kontakt med en annen i turfølget, som gravde ut den siste i følget.

Forsøker å lede dem i trygt leie

To i følget er svenske menn.

– Alle tre er i god behold per nå, Lars Halvorsen, operasjonsleder ved Nordland politidistrikt.

Turfølget er fremdeles i området. Det pågår nå en operasjon for å få dem ut av området.

– Vi har kontakt med turfølget og prøver å lose dem slik at de kan møte redningsmannskapet i et trygt område.

De har hatt telefonkontakt med turfølget siden de ble tatt av skredet, men har hatt delvis dårlig dekning.

– I de tilfellene de har telefondekning har de forsøkt å geleide dem i rett retning.

Værutfordringer og skredfare

HRS Nord-Norge sendte Sea King helikopter til området for å prøve å få ut turgåerne som var tatt av skredet, men værutfordringer gjorde at de ikke fikk dem ut.

– Vi sendte seeking inn i området, men det var får dårlig vær så de har returnert og har dratt tilbake til Bodø, sier Håkon Kjøllmoen, redningsleder ved HRS Nord-Norge.

Nå er politiet i gang med å få mannskap på skuter ut for å redde turfølget.

Dette er den fjerde snøskredulykka vi har i Troms og Nordland den siste uka. En av dem ble en dødsulykke. Redningslederen synes det er bekymringsverdig at det er så mange som blir tatt i skred nå.

– Vi er bekymra for at folk tar for store risikoer i naturen, sier Kjøllmoen.

– Virker å være i god form

– Vi har hjelp fra flere skuterekvipasjer fra blant annet Røde Kors og Norsk Folkehjelp som er i planleggingen med å finne en trygg rute ut, sier Halvorsen.

Mannskapene møter fortløpende, men det er minst seks skutere fordelt på Norsk Folkehjelp og Røde Kors som om kort tid vil legge ut på redningsaksjon.

De vurderer å ta seg inn nord for Bjerkvik eller sørover fra Gratangsboten.

Men det er fremdeles stor skredfare i området. Derfor må politiet være forsiktige med hvor de sender inn redningsmannskaper for å ikke utsette dem for fare.

– De tre turgåerne virker å være i fin form både fysisk og psykisk og fremstår som vante turgåere som er rolige og fattede, sier operasjonslederen.