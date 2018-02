Tirsdag kveld denne uken ble det oppdaget at noen hadde brutt seg inn i vannforsyningsanlegget i Bodø som leverer vann til om lag 40.000 personer.

Onsdag kveld ble to menn og en kvinne pågrepet og siktet for å ha brutt seg inn i vannforsyningsanlegget. De tre er alle hjemmehørende i Nordland og er også siktet for tyveri og andre vinningsforbrytelser andre steder i fylket, opplyser politiet i en pressemelding.

– I avhørene har de tre forklart at de har vært på stedet og to av dem har erkjent å ha vært inne i dette anlegget, sier seksjonsleder Knut Waldermar Solli ved Bodø politistasjon.

De siktede var i utgangspunktet pågrepet for andre vinningsforhold, men så satte politiet dette i sammenheng med innbruddet i vannanlegget i Bodø.

– Det var både tilfeldigheter, men også godt politiarbeid som gjorde at man greide å sette de tre personene i sammenheng med innbruddet i vannanlegget, sier Solli.

Nysgjerrige på hva som var inne i anlegget

Årsaken til at de tok seg inn skal være at de var nysgjerrige på hva som var inne, mener politiet. Likevel poengterer Solli at det er en svært alvorlig sak.

– Det er ikke noe som tilsier at de hadde til hensikt å gjøre noe med vannet eller vannanlegget. Vannkildene våre er svært viktige for samfunnet, som er noe av grunnen til at vi ser såpass alvorlig på saken, sier han.

Seksjonsleder Knut Waldemar Solli i politiet sier at de ser alvorlig på forbrytelsen. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Personene har vært i politiets varetekt det siste døgnet, slik at de har ikke fått med seg hvor mye oppmerksomhet dette har hatt.

– De har nok ikke forstått alvoret i saken fullt ut, sier Solli.

Alle tre personene er avhørte i dag og løslates etter avhørene. Det er ikke funnet noe grunnlag for videre varetektsfengsling.

Omfattende prøver

Politiet ble varslet, vannverket stengt og det ble tatt vannprøver for å undersøke om skadelige stoffer kunne være tilsatt vannet. Så langt viser prøvene ingen tegn til skadelige stoffer og det er uvisst hvilket motiv så lå bak innbruddet.

– Det er foretatt en rekke spesialanalyser av vannet både mot radioaktive stoffer og biologiske stoffer og det er ikke funnet noe unormalt, sa kommuneoverlege Kai Brynjar Hagen i en pressemelding fra Bodø kommune onsdag.

I tillegg til analysene gjort hos Labora i Bodø og av Forsvarets forskningsinstitutt skal også Folkehelseinstituttet ta prøver av vannet.

Det er eierne av vannverkene, i de fleste tilfeller kommunene, som er ansvarlige for sikkerheten ved anleggene. Bodø kommune erkjenner at det sviktet denne gangen, selv om anlegget i Bodø er ansett som et av de mest moderne anleggene i landet.