Tre personer er lettere skadet etter at bilen de satt i kolliderte med en bobil i Rishattunnelen, Sandnessjøen. De har alle lettere skader, en klager over smerter i hode/nakke, opplyser politiet. Brannvesenet måtte hjelpe til med å skjære løs en av personene da døren var fastklemt. Ambulanse er på stedet, vurderer helsetilstanden til de involverte. De to som satt i bobilen kom fysisk uskadd fra ulykken. Politiet undersøker og oppretter sak.