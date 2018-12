Politiet fikk melding om hendelsen like etter midnatt, natt til andre juledag.

Politijurist Torgeir Kvitvik i Nordland politidistrikt bekrefter overfor Vesterålen Online at en ung person er død og at det er tatt ut siktelse mot de tre personene som man mistenker skal ha vært sammen med avdøde.

– Vi har valgt å sikte tre personer i forbindelse med dødsfallet. Dette ut ifra vår oppfatning av at det ikke ser ut som et naturlig dødsfall. Vi jobber nå videre med å finne ut av hva som faktisk har skjedd rundt denne tragiske hendelsen, sier Kvitvik.

De tre siktede er unge personer som er siktet etter paragraf 288 i straffeloven, som omhandler å forlatt en person i hjelpeløs tilstand. Paragrafen har en strafferamme på inntil tre års fengsel.

Politiet understreker at de tre ikke er siktet for drap.

To varianter i bestemmelsen

Det er to måter å bryte straffelovens paragraf 288 på, men politiet ønsker ikke å si hvilken av de to variantene de siktede er pågrepet for.

Politijurist Torgeir Kvitvik ønsker ikke å gå inn på hendelsesforløpet. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Vi ønsker ikke å gå inn på hva vi tror har skjedd, men det er to varianter i den bestemmelsen. Det ene er å hensette en annen i en hjelpeløs tilstand med fare for liv, og den andre er å unnlate å hjelpe noen i en hjelpeløs tilstand, sier Kvitvik.

Tilhørighet til Vesterålen

Politiet ønsker ikke å gå inn på mulig hendelsesforløp, kjønn, alder eller relasjon mellom den avdøde og de tre siktede, men sier til NRK at det er nærliggende å tro at den avdøde har tilknyttning til Vesterålen.

– Alle de involverte fremstår som norske statsborgere og det er grunn til å tro at avdøde hører til i Vesterålen uten at jeg har detaljer rundt hvor vedkommende har oppholdt seg den siste tiden. Det er nok personer med tilhørighet til Vesterålen, ja, sier Kvitvik til NRK.

Kvitvik forteller at den avdøde vil bli obdusert og at etterforskningen vil fortsette torsdag.

– De tre siktede er pågrepet og holdes foreløpig av politiet. Det er usikkert om vi holder de etter avhørene eller om de får slippe, sier han.

Det var en av de siktede selv som tok kontakt med politiet og meldte forholdet.