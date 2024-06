– Vi trenger en felles forståelse for hvordan vi bevarer fred, sier Jonas Gahr Støre.

I Bodø havn tok han onsdag kveld imot Finlands president Alexander Stubb og Sveriges statsminister Ulf Kristersson.

Sammen fikk de omvisning om bord KV Svalbard.

De to nye Nato-medlemmene skal over et døgn i Bodø ta opp spørsmålet om felles sikkerhet i nordområdene med Jonas Gahr Støre.

De tre statslederne fikk omvisning på KV Svalbard. Foto: Bente H Johansen / NRK

«Ordning och reda» i dette området

Støre gjorde det klart at samordning mellom forsvarene, Norges havperspektiv, samt Finlands og Sveriges innlandsperspektiv er ting som må diskuteres.

Og:

– Hva betyr det for sivil infrastruktur som veier og jernbane for å kunne være til nytte for hverandre?

Han understreket at forsvarskolleger allerede snakker mye om disse temaene, men at det er viktig for ham å løfte det opp på et politisk nivå.

Jonas Gahr Støre vil nå løfte viktige spørsmål rundt sikkerhet i nordområdene opp på politisk nivå. Foto: Bente H Johansen / NRK

– I en krise forventer vi at hovedhjelpen skal komme fra havet, og vi planlegger for det, sa Støre til pressen om bord på KV Svalbard og la til:

– Vi trenger en felles forståelse for hvordan vi bevarer fred, stabilitet, «ordning och reda» i dette området.

Hemmelig omvisning

Alle de tre statslederne ankom Bodø torsdag kveld.

Det er første gang de møtes som trio etter at Sverige og Finland ble medlemmer i Nato.

Nå skal de planlegge framtidens forsvarssamarbeid i nord.

Arbeidet startet med en arbeidsmiddag i skipets hangar, og torsdag skal de ut på RIB-tur til Saltstraumen utenfor Bodø, en av verdens sterkeste malstrømmer.

Statslederne får neppe se Saltstraumen i flott sommervær. Det er meldt 11 grader, lett bris og overskyet torsdag morgen. Foto: Vebjørn Karlsen

Etter sjøtur drar de tre videre til en hemmelig brif inne på Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan.

Møtet i Bodø finner sted bare tre uker før Nato-toppmøtet i Washington, hvor Norge altså har to nye naboland som samarbeidspartnere.

– Jeg er glad for at vi har dette møtet før vi reiser til Washington, der ett av temaene jo er kommandostruktur, sier Støre.

Valget av Bodø som møtested er ikke tilfeldig – nærheten til havet, men samtidig ikke langt unna Sverige, og med Forsvarets operative hovedkvarter i byen.

– Vi står sterkere når våre naboer kjenner til realitetene, og de skal få en veldig god innføring i løpet av de neste 24 timene, lovet Støre, som altså fortsetter møtet utover onsdag kveld og torsdag.