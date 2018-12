Tre mistenkelige dødsfall på en måned: – Det er bekymringsfullt

For en drøy måned siden ble en mann i 30-årene funnet drept på kompisens veranda. For en knapp uke tilbake ble en 19 år gammel kvinne funnet død andre juledag.

På lørdag skjedde det igjen, en kvinne i 60-årene ble funnet død i Sortland kommune.

Total har politiet etterforsket fire mistenkelige dødsfall i Vesterålen i år. I tillegg har de gjort etterforskningsskritt i to mistenkelige dødsfall som fant sted i 2016 og 2017. Politiet mener det ikke er sammenheng mellom disse dødsfallene.

– Så mange alvorlige saker utfordrer organisasjonen vår, og vi er nødt til å prioritere knallhardt. Det er utfordrende når også andre alvorlige saker må settes på vent og involverte parter ikke får sin sak avklart så fort som de burde, sier leder av driftsenhet Lofoten og Vesterålen, Per Erik Hagen.

Leder av driftsenhet Lofoten og Vesterålen, Per Erik Hagen sier situasjonen med mange alvorlige saker er bekymringsfull. Foto: Kari Skeie / nrk

Selv om politiet tror det er tilfeldigheter som gjør at det har vært mange saker av denne typen i år, sier de at de må analysere situasjonen nærmere og se på om tiltak kan settes inn.

– Forebygging skal være politiets primærstrategi og vil ha betydning for vår måte å jobbe på i fremtiden. Det er bekymringsfullt at Vesterålen har hatt så mange alvorlige saker og det er klart det vil ha betydning for måten vi arbeider på, sier Hagen.

Siktet løslatt

Salten tingrett mottok tidligere i dag begjæring om varetektsfengsling av mannen som er siktet etter at en kvinne ble funnet død i helgen. Den siktede mannen har samtykket til to ukers varetektsfengsling.

– Det har kommet frem opplysninger fra obduksjonen som tilsier at det ikke ar skjedd noe i henhold til det min klient er siktet for, dermed er det ikke lenger grunnlag for varetektsfengsling. Han løslates, og det er egentlig som forventet, sier mannen forsvarer, Stian Paulsen.

Ryster kommunen

Selv om det ikke er noe som kobler disse hendelsene sammen nå, merkes de tragiske hendelsene godt for en liten kommune som har rett i overkant av 10.000 innbyggere.

– Det sier seg selv at folk er rystet og synes det er ubehagelig. Det er et lite samfunn og påvirker oss alle sammen. Vi synes det er tragisk, og synes synd på de familiene som er rammet. Derfor har vi tilbudt krisehjelp til pårørende, forklarer ordfører i Sortland kommune, Tove Mette Bjørkmo.

Tove Mette Bjørkmo er ordfører i Sortland kommune. Foto: Øystein Nygård / NRK

– Vi må hjelpe hverandre

Hun lovpriser politiet og kriseteamet som prøver så godt de kan å hjelpe de berørte.

– Alle hendelsene er av forskjellig art, men jeg tenker at det finnes mange sårbare mennesker. Det er noen som har tøffe tider, og det er veldig trist. Jeg håper at alle kan prøve å hjelpe der vi kan, og at vi er gode med hverandre.

Hun sier at kriseteamet i Sortland har god erfaring, og er glad for at det er såpass dyktige folk i kommunen.

Stor belastning for lokalt politi

Ordføreren håper politidistriktet er i stand til å sette inn nok ressurser til det lokale politiet.

– Det trengs virkelig nå. De trenger all den støtte som trengs og tilbys, sier Bjørkmo.

I dag ble etterforskere og krimteknikere fra Bodø sendt til lensmannskontoret på Sortland, for å bistå i arbeidet. Operasjonsledelsen vurderer fortløpende bistanden til den belasta kommunen.

– Det er klart at et lensmannskontor har begrenset med ressurser. Hendelsene kun enkeltvis påfører en stor merbelastning utover det daglige arbeidet. Den situasjonen vi er i nå har krevd ressurser utover det ordinære. Hver enkelt lensmann har måttet ofret en del fritid, forteller operasjonsleder Hammer.