Alle monner drar sies det. Det gjelder også fysisk aktivitet.

Nå viser ny forskning at det skal veldig lite til for å forlenge livet og redusere risiko for kreft.

Faktisk så lite som tre minutt med økt puls noen få ganger om dager.

Det kommer frem i en britisk studie utgitt av Nature Medicine.

– Det er jo et veldig spennende forskningsfunn, sier professor i treningsmedisin ved NTNU, Dorthe Stensvold.

Langt under dagens anbefaling

Den britiske studien tok i bruk data om over 25.000 personer som ikke trente regelmessig.

Gjennomsnittsalderen var rundt 62 år og alle var britiske.

Stensvold mener funnene i studien kan være et viktig budskap å få fram. Spesielt til de som ikke er aktive.

Nettopp fordi det er en ekstra utsatt gruppe.

FORSKNING: Dorthe Stensvold er også medlem i CERG, en forskningsgruppe som studerer effekten av trening som medisin for å behandle hjerte- og livsstilsrelaterte sykdommer. Foto: Morten Andersen / NRK

– Det er veldig lite trening som skal til for at det skal ha en helseeffekt. Mye mindre enn dagens anbefaling om fysisk aktivitet.

Voksne anbefales nemlig å være fysisk aktive 150 til 300 minutter hver uke med en intensitet som tilsvarer rask gange, ifølge Folkehelseinstituttet.

– Hvis du trener intensivt i tre minutter hver dag, så har du fått opp til 50 prosent risikoreduksjon for hjerte- og karsykdommer, og nesten 40 prosent for kreft.

Hun mener det er gode data fordi de har brukt objektive målemetoder.

Det er også den største studien som er blitt gjort på objektivt målt fysisk aktivitet.

– Viser ikke det store bildet

– Litt mer bevegelse enn de tre minuttene i studien gir så mye mer, sier førsteamanuensis Stig Leirdal ved Nord Universitet. Han har idrett, trening og helse som fagfelt.

Leirdal mener studien er interessant, og at den viser til et artig resultat. Samtidig mener han det er problematisk når man prøver å koke ned en så stor studie, til ett eneste råd om fysisk aktivitet.

NOE MAN LIKER: Stig Leirdal mener helseeffekten ville blitt mye større dersom man gjør fysisk aktivitet som man liker, enn hvis man ber folk om å være fysisk aktiv noen minutter i ny og ne. Foto: Nord Universitet

– Det er veldig mye med menneskers helse denne studien ikke har sett på. Om du bare skal være aktiv i 2–4 minutter hver dag, går du glipp av mange andre typer aktivitet som for eksempel kunne forbrent enda mer energi og dermed regulert kroppsvekt bedre.

Det beste rådet for bedre helse man kan gi befolkninga, mener Leirdal, er å finne noe man synes er morsomt å gjøre, som gir en høyre puls over en lengre periode enn bare 2–4 minutter, hver eneste dag.

RASK GANGE: Folkehelseinstituttet anbefaler voksne å være fysisk aktive i 150 til 300 minutter hver uke. Intensiteten skal helst være på det som tilsvarer rask gange. Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

Noen av tingene han trekker frem i studien, er aldersgruppen som er brukt, at de var helt utbrente og at forskerne bare har funnet en statistisk sammenheng.

Han mener dette betyr at man ikke egentlig vet hva som er årsak og hva som er effekt. Leirdal sier funnene i rapporten er statistisk sterke, men at det for oss som individer, ikke betyr så mye.

– Det er vanskelig å hente noe ut av rapporten som skal bli til en anbefaling for å gi folk bedre helse. Funnene viser ikke det store bildet.

Leirdal påpeker også at man fort kan se seg blind på store tall som presenteres i slike forskningsrapporter.

Han mener at hvis risikoen til å begynne med er ekstremt lav, så er de 40 prosentene igjen en veldig liten reduksjon i absolutte størrelser.

– Det er et statistisk sterkt funn, men for oss individer kan det være ganske så ubetydelig.

Viktig for de stillesittende

Matthew Ahmadi er en av medforfatterne av studien.

Han sier til NRK at studien er svært relevant og myntet på de som ikke vil og/eller ikke kan drive med strukturert trening på fritiden.

Ahmadi presiserer at de i forskningsartikkelen ikke anbefaler at folk bare gjør fire minutter med kraftig intensitetsaktivitet.

– All aktivitet er fordelaktig, i tråd med oppfordringen med å «sitte mindre, og bevege seg mer» og «hver bevegelse teller».

Gode data, men kritisk

Studien er en observasjonsstudie, og det mener Dorthe Stensvold man bør ha i bakhodet.

– Får man denne risikoreduksjonen fordi det er de som friskest som klarer å gjennomføre dette, eller har det faktisk en effekt?

Studien kan nemlig ikke si noe om hva som er årsaken.

– Men det er en bra studie uansett med gode data, sier hun.