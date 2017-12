– Det er veldig bra at man får hjelp, slik at man kommer seg hjem.

NRK møter Katrine Johansen som har fått problemer med bilen sin på fylkesvei 78 mellom Mosjøen og Leirfjord. På under en halvtime er bilberger Arne Harald Bruem på plass for å yte veihjelp, og blir med det dagens store helt for familien.

Johansen er langt fra alene om å måtte be om bistand. For Bruem og resten av kollegene i selskapet Helgeland Bilberging har de siste månedene bydd på til dels svært travle arbeidsdager.

– Etter dette er det bare å kjøre tilbake bytte bil, og så dra ut på et nytt oppdrag, sier han.

Stor økning

Leder for Helgeland Bilberging, Tove Lise Trælnes, forteller at de faktisk har sett en tredobling i antall oppdrag de tre siste månedene, sammenlignet med samme periode i fjor.

Antall utforkjøringer har økt med 75 prosent. I tillegg kommer annen veihjelp som motorhavari, innelåste nøkler og så videre.

Sentrale aktører som Falck, SOS Veihjelp og Viking bekrefter alle en økning. På landsbasis er det imidlertid bare snakk om få prosent endring. Dermed er bilbergingsselskapet på Helgeland blant dem som har opplevd størst vekst.

– Det har vært utrolig mye å gjøre, konstaterer Trælnes.

Leder for Helgeland Bilberging, Tove Lise Trælnes, forteller om en hektisk førjulstid. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Kan ikke skylde på utlendingene

Oppdragene varierer fra innelåste nøkler til stygge kollisjoner. I perioder med mye uvær kan vogntog og trailere nærmest ligge strødd.

– En stor del av oppdragene kom under uværet Ylva. Da blåste de større kjøretøyene rett av veien, sier Trælnes, og viser til at det har vært klima som har variert med 30 grader over noen få dager.

Det er regn, snø og sludd kombinert med mildvær og frost som har gitt bilbergerne travle dager. I Mosjøen alene har Helgeland Bilberging hatt tre biler ute på jobb nærmest hele tiden.

Trælnes sier det ikke handler om dårlig skodde utlendinger, men om nullføre og at vinteren kom tidligere i år enn i fjor.

– Vi kan ikke skylde på utlendingene, ikke i år i alle fall. Vi hjelper like mange nordmenn som utlendinger. Når klimaet varierer så mye som det har gjort, gir det utfordrende kjøreforhold, sier Trælnes, som oppfordrer folk til å kjøre forsiktig.