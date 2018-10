Trampe forsvant med tyvene i natt: – Jeg ble stående i sjokk

Mandag kveld skulle Majken Rustand Søegaard passe hunden til moren sin, Trampe. Majken hadde huset fullt, med både hunder og små barn.

Derfor hadde hun satt på varmevifte og åpnet et vindu i bilen, der Trampe skulle tilbringe natta.

Hun og hunden hadde tatt seg en kveldstur halv tolv mandag kveld, og naboen gikk tur med sin hund klokken 01.00. Da stod både bil og hund fremdeles på parkeringsplassen.

Klokken åtte tirsdag morgen var parkeringsplassen tom.

– Jeg ble stående i sjokk, og trodde ikke det var sant. Jeg lette nedover gata, og tenkte bare «hvor er hunden?». Det er jo det man bekymrer seg over, forteller Majken til NRK.

Det var Rana Blad som først omtalte saken. Der skriver de at det er en grå Volkswagen Golf med registreringsnummer YA62221, som ble stjålet.

Ifølge Rustad Søegaard skal bilen være observert ved Gruben i Rana i 17-tiden.

Bilen som i natt ble stjålet utenfor huset til Majken Rustad Søegaard, og der Trampe tilbrakte natta. Foto: Privat

Skåner moren for nyheten

Trampe er en finskstøver, altså en type harehund. Men hjemme er han en familiehund.

– Han er god, snill og vennlig, sier Majken om den 11 år gamle hunden, som hun passer for moren sin. Men siden moren ligger på sykehuset har hun ikke villet fortelle henne den triste nyheten enda.

Både politiet og andre medier har lagt ut bilde av Trampe, i håp om at han skal bli funnet.

– Man tenker jo mange ting om hva som kan ha skjedd. Jeg hadde håpet at de kunne slippe ut hunden i nærområdet, så noen klarer å finne ham. Vi krysser alt vi har for at de ikke gjør noe med Trampe, sier Majken.

De har også informert det svenske tollvesenet, i tilfelle bilen skulle krysse grensa.

Det er ikke det eneste tyveriet som har funnet sted i Rana i det siste. Først ble en bil stjålet sist fredag, og i dag ble også Fagmøbler frastjålet sin bil. Sistnevnte er nå kommet til rette.