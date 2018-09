Trakk seg som ordførerkandidat for å bruke mer tid på familien – følte seg mistenkeliggjort

Denne uken ble det klart at ordførerkandidat i Bodø Høyre og statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen trekker seg som kandidat.

Han er én av flere familiefedre i politikken som har uttalt et ønske om å prioritere familieliv, sammen med blant andre Terje Søviknes og Ketil Solvik-Olsen.

– Jeg har vært på ett foreldremøte, ett kontaktmøte og det har blitt null studiepoeng i videreutdanning for kona. Dét regnskapet illustrerer hvordan det har vært. Det vil bli vanskelig å få et ekteskap til å fungere og få et mulig nytt barn i livet.

Han sier det har vært mye følelser, reaksjoner og oppmerksomhet rundt valget. Noen er skuffet, men han kjenner på en lettelse over å kan planlegge familielivet på en annen måte.

Karrieregalopp

Politikeren sier det ikke er noen som direkte har reagert negativt, men at forståelsen fra andre menn i noen grad har vært fraværende.

– Jeg fikk den; «kan du ikke bare gi litt til?». Da ble det viktig for meg å trekke linja og si at nei, nå vil jeg prioritere annerledes.

Før han skulle offentliggjøre avgjørelsen, vurderte han å dikte opp en annen begrunnelse for at han trakk seg, for å ikke bli mistenkeliggjort for å ha egentlig ha et annet motiv.

– Det har jeg kjent veldig på. Det hadde kanskje vært enklere å lage en fiktiv begrunnelse, men for meg ble det viktig å si det som det var, ikke minst for min egen families del.

Han er ikke alene, forskere mener også det er noen forskjeller mellom menn og kvinner når det kommer til jobb og familie.

– Jeg har hatt noen gode samtaler med folk som kjenner seg igjen og har ofret mye. Til slutt ser de at prisen blir for høy. Man tenker fort at man bare skal følge karrierekurven, men det er en usunn galopp.

Forsker: – Gir legitimitet til denne typen beslutning

Forsker og leder for CORE – Senter for likestillingsforskning, Mari Teigen, sier hun er glad for at Bjarmann-Simonsen valgte å bruke nettopp familien som begrunnelse.

– Hurra for det! Det bidrar til å gi legitimitet til en slik type beslutning, selv om det har vært en stor likestillingsendring gjennom styrkingen av fars forhold og tidsbruk med barna sine, så er det helt klart fortsatt kjønnsforskjeller når det gjelder jobb og familie.

Forsker og leder for CORE – Senter for likestillingsforskning, Mari Teigen mener Bjarmann-Simonsens beslutning gir legitimitet for valget. Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Hun sier at å bruke hensynet til familien som en begrunnelse for at man ikke ønsker å ta på seg en jobb eller et verv, kan være noe begge kjønn kvier seg for, men av ulike grunner.

– Menn kan være redd for å bli oppfattet som «femi» og mistenkt for at noe annet egentlig ligger bak, mens kvinner kan være redd for å bli tatt for å være uten ambisjoner og for tett knyttet opp mot tradisjonelle kjønnsroller.