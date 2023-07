Trafikkulykke ved Dalsgrenda i Mo i Rana

To personer blir undersøkt av helsepersonell etter at de var involvert i ei trafikkulykke ved Dalsgrenda på E6 i Rana. Nødetatene rykket ut ved 11-tiden, og veien ble stengt.

Politiet skriver på Twitter at det ser ut til å gå bra med de to personene. Det skal være snakk om ei utforkjøring. I tillegg skal to hunder være kjørt til veterinær, skriver Rana Blad.

– Foreløpig ser det ut som om bilen har kjørt av veien og fått en bråstopp, utover dette vet vi ikke mer på stående fot, sier operasjonsleder Lars Halvorsen ved Nordland politidistrikt til avisa.