Trafikkulykke på Evenes: En person bekreftet omkommet

Ved 16:30-tiden i ettermiddag fikk politiets operasjonssentral melding om en trafikkulykke på E10 mellom Evenes og Bogen i Ofoten. To biler og fire personer involvert i det som fremstår som en møteulykke.

En kvinne ble bekreftet død på stedet, og tre personer er skadd, skriver Nordland politidistrikt i en pressemelding.

En person er fraktet med helikopter til Harstad sykehus, de to andre til Narvik sykehus. Pårørende er varslet.

Nødetatene er på stedet og jobber for fullt. Veien er foreløpig stengt for trafikk. Mulig med omkjøring via Evenesmarka.

Politiet oppretter sak og ulykkesgruppen til Statens vegvesen er varslet.