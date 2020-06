Nødetatene har rykket ut etter melding om singelulykke på E6 ved Rognan i Saltdal.

Politiet melder om personskader etter at en bil har kjørt ut av vegen på E6.

Den skadde er sendt med Sea King-redningshelikopter til Nordlandssykehuset i Bodø.

– En bil med en person involvert, sier operasjonsleder Kjetil Kaalaas i politiet i Nordland til NRK.

Ambulansepersonell måtte gi livreddende førstehjelp på stedet.

Ulykken har skjedd i 90-sonen like sør for den sørlige avkjøringen til Rognan på E6.

– Vi etterforsker hendelsen. Selve forløpet er uklart, sier Kaalaas til NRK.

Politiet fikk melding om hendelsen like etter klokken 08 tirsdag morgen.

Trafikken på E6 ble stanset i en periode for at helikopter skulle få lande. Politiet melder at trafikken nå går som normalt på stedet.

Politiet og ulykkesgruppen til Statens vegvesen etterforsker nå hendelsen.