– Politiet fikk melding klokken 14.05 om en trafikkulykke mellom lastebil og bil. Politiet vurderer det som en alvorlig ulykke, sier operasjonsleder Kjetil Kaalaas i politiet i Nordland.

Det var til sammen tre kjøretøy involvert i ulykken.

– En bil stoppet for et kjøretøy som hadde stoppet. Denne bilen ble dyttet over av en lastebil i motsatt kjørefelt, forteller Kenneth Magnussen, operasjonsleder i politiet i Nordland.

Ulykken skal ha skjedd langs E6 mellom Kalviktunnelen og Berrflogtunnelen.

Det ble sendt ut redningshelikopter for å bistå på ulykkesstedet.

Ambulanse, brann og politi er på stedet. Det jobbes med å klippe fører av personbil ut av kjøretøy.

Halv fem melder politiet at de jobber med å åpne strekningen så raskt som mulig for vanlig trafikk.

Veien var midlertidig stengt i en kort periode også etter at de involverte kjøretøyene var fraktet vekk av bergingsbil.

Dette gjalt et fjerde kjøretøy som ikke var direkte involvert i ulykken.

Nå er veien igjen åpnet.

Det har dannet seg kø på sørsiden av Aspfjordtunnelen i tunnelen. Foto: Statens vegvesen

Sivert Østeggen (21) står i bilkøen på sørsiden av ulykken.

– Det er ganske mange utrykningskjøretøy som står med blålysene på. Forbi meg har det kjørt 4–5 kjøretøy.

Han studerer i Bodø og var på vei hjem til jul da han ble stående i bilkø.

– Akkurat nå letter redningshelikopteret, sier han på telefon.

Ulykken er den andre i regionen på to dager.

Mandag krasjet et vogntog inn i en fjellvegg på Strinda i Nordland, snaue seks mil nord for ulykkesstedet.

Også denne ulykken ble beskrevet som alvorlig av politiet.

Her ble føreren av vogntoget sittende fast, og ble ikke frigjort fra førerhuset før det var gått flere timer.

Føreren ble fraktet med helikopter til Nordlandssykehuset i Bodø.