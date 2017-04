Trafikkuhell i Rana

Det har vært et trafikkuhell på Fv 12 ved Båsmoen i Mo i Rana. . Nødetatene er på stedet, melder politiet. Det er manuell dirigering av trafikken på ulykkesstedet. Ifølge rana Blad er to personer frakta til sykehus. Det skal være de to som satt i personbilen som er skadd.