I løpet av juni og juli har over 18 000 kjørt for fort i Norge, viser tall fra UP.

1 546 har blitt anmeldt for hastighetsovertredelser i samme periode.

Her er oversikt over grove hastighetsovertredelser registrert i juni og juli 2024, per politidistrikt:

Oslo: 33

Øst: 291

Innlandet: 149

Sør-Øst: 240

Agder: 37

Sør-Vest: 128

Vest: 115

Møre og Romsdal: 96

Trøndelag: 169

Nordland: 130

Troms: 117

Finnmark: 41

Tallene for forenklede forelegg for hastighetsovertredelser, ser slik ut:

Oslo: 217

Øst: 2500

Innlandet: 1569

Sør-Øst: 2693

Agder: 918

Sør-Vest: 1615

Vest: 1910

Møre og Romsdal: 1082

Trøndelag: 1598

Nordland: 1841

Troms: 1408

Finnmark: 732

Svalbard: 1

(Kilde: Utrykningspolitiet)