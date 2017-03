Trafficking-offeret Leah får bli

Politikere, privatpersoner, media og organisasjoner har over flere år engasjert seg i saken om nigerianske Leah som var offer for trafficking og som lenge har stått i fare for å bli utvist.

Nylig kom gladnyheten fra UDI: Tre års midlertidig oppholdstillatelse på humanitært grunnlag.

– Jeg er veldig lykkelig i dag. Jeg er så takknemlig, sier Leah til NRK.

Fikk hjelp hos mange

Leah vokste opp i Nigeria uten skolegang og i svært fattige kår. Som 14-åring ble hun offer for menneskehandlere. De fraktet henne til Italia hvor hun i mange år ble tvunget til å prostituere seg av et brutalt og voldelig bakmannsapparat.

I 2008 sendte bakmannsapparatet henne til Norge. I to år ble hun tvunget til å prostituere seg på gata i Oslo. Til slutt falt hun høygravid om på gata, og ble hjulpet av en forbipasserende.

– Nå vil jeg rette en stor takk til alle på Krisesenteret i Salten, og til alle som har engasjert seg i saken min.

Aina Karlsen sier de på Krisesenteret er takknemlige for oppholdstillatelsen. Foto: Katrine Olsen Sørgård / NRK

Kastet ut

Det statlige ROSA-prosjektet, som bistår kvinner utsatt for menneskehandel, hjalp Leah å unnslippe bakmennene. Hun kom til Bodø hvor hun fødte datteren sin og bodde på Krisesenteret.

Men i 2012 ble Leah og hennes lille datter sendt ut av Norge – etter fire år i landet. Hun bodde i Italia hvor hun levde i skjul, før hun i mars 2015 kom tilbake til Norge på tre måneders turistvisum for å føde sitt andre barn.

En NRK Brennpunkt-dokumentar i 2015 avslørte at til tross for at Leah ga politiet fullt navn på dem som tvang henne til å prostituere seg, ble hun kastet ut av landet. Salten-politiet ba om unnskyldning og begynte så å etterforske saken. Saken ble imidlertid henlagt, og Leah mistet retten til videre opphold.

Nå bekrefter imidlertid UDI overfor NRK at Leah har fått oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn.

På Krisesenteret i Salten har de lenge jobbet for Leah. Foto: Katrine Olsen Sørgård / NRK

Vil gå på skole

Aina Karlsen er miljøterapeut ved Krisesenteret i Salten, og har lenge vært Leahs primærkontakt.

– Vi er både lykkelig, lettet, og veldig rørt. Det har vært en lang kamp, men vi har hele tiden hatt håp. Familien kan endelig begynne på livene sine. Det er fint at den norske stat har gitt Leah en oppreisning og en anerkjennelse for de krenkelsene hun har vært utsatt for.

Krisesenteret i Salten vil nå følge familien videre.

– Og vi håper fortsatt at hun skal få bli i Norge permanent. Hun får til alt, sier Aina Karlsen.

– Jeg vet det vil bli trygt for mine barn og for meg hvis jeg får permanent opphold. Min datter sier jeg må gå på skole. Så det er det jeg skal gjøre nå, avslutter Leah til NRK.