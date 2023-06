Trænafestivalen går mot strømmen – har flest kvinnelige artister

Ytterst i havgapet tar Trænafestivalen et tydelig standpunkt.

De prøver hvert år å ha like mange kvinner som menn på scenen. Det er nemlig et problem for mange norske festivaler.

– Halvparten av publikum består tross alt av kvinner. Det bør gjenspeiles på scenen, sier festivalsjef Viggo Randal.

Han ber nå andre festivaler ta seg sammen og ha mer fokus på likestilling på scenen.

Festivalsjef Viggo Randal sier Trænafestivalen hvert år prøver å ha en 50/50 fordeling mellom menn og kvinner på scenen Foto: Åsta Urdal / Nrk

Heller ikke kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) er særlig imponert over kjønnsbalansen i Festival-Norge:

– Det er mer enn nok damer som kan spille på festivaler. Likevel fortsetter festivalene med å booke flest menn, uttalte hun nylig.

I fjor var nemlig kun 25 prosent av de som sto på norske festivalscener kvinner, ifølge Vårt Land.

Musikken tradisjonelt sett har vært mannsdominert. Derfor er det også flest menn på scenene, tror Randal. Men den siste tiden har både musikkbildet og sjangeren endret seg:

– Hvis du ser på de største suksessene i norsk musikk de siste årene ser du navn som Aurora, Highasakite, Dagny og Sigrid, la kulturministeren til.

– Jeg ber festivalene om å tenke litt mer over kjønnsbalansen når de booker artister fremover. Både i år, men også i årene fremover, sier Anette Trettebergstuen (Ap). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Ber andre festivaler ta seg sammen

De som arrangerer festivaler har flere forklaringer på hvorfor det er flest menn på landets scener.

– Det er flere mannlige artister og band med hovedsakelig menn. Så det handler også om tilgjengelighet, i tillegg til økonomi og flere andre faktorer, sa festivalsjefen for Bergensfest, Frank Nes, nylig til NRK.

Og i fjor hadde festivalsjefen for Oppturfestivalen Bodø, Ørjan Strand, et lignende utsagn da han ble konfrontert med en artistliste hvor én av 21 artister var kvinne:

– Vi ser på sjanger, aktualitet, tilgjengelighet og pris.

Slike forklaringer holder ikke for Viggo Randal i Trænafestivalen:

– Det finnes jammen nok mannlige artister som koster penger også. Jeg syns ikke det er noe argument i det hele tatt.

Dersom det ikke faller naturlig for festivaler å ha en kjønnsbalanse, bør de ha en bevisst holdning til hvem som blir booket, understreker han.

– Flere menn enn kvinner som driver med musikk

Men det er ikke nødvendigvis så enkelt, mener festivalsjef i Parkenfestivalen i Bodø, Gøran Aamodt.

– Det er veldig mange flere aspekter enn at du kan telle kvinnenavn på en plakat og konkluderer med en andel. Det må sees i et større bilde.

– Jeg blir engasjert fordi jeg er ekstremt opptatt av det. Vi har fokus på kjønnsbalanse, men vi lykkes ikke bestandig, sier festivalsjef for Parkenfestivalen, Gøran Aamodt. Foto: Parkenfestivalen

Aamodt sier at det er en viktig diskusjon som må tas, men at bildet må nyanseres.

– Uansett hvordan du snur og vender på det så er det flere menn enn kvinner som driver med musikk. Og en kvinnelig frontfigur kan ha et band bak seg med bare menn. Og omvendt.

I tillegg har det skjedd en stor endring i hvordan vi tenker på kjønn, noe som også må være en del av diskusjonen, legger han til.

PARKEN: Festivalen tiltrekker seg tusenvis av deltakere årlig, og har aldri solgt så mange billetter som i 2023. Foto: Parkenfestivalen

Festivalsjefen mener likevel bookingen av artister fort kan bli skjevt kjønnsmessig, om man ikke er bevisst. Aamodt nevner Aurora, Highasakite, Dagny og Isak som kvinnelige artister til årets festival.

– Men også CC Cowboys, Karpe og D-A-D har kvinnelige musikere med seg.

Viser frem sin egen identitet

Men er kjønnsbalanse noe festivalgjengere er så opptatt av?

Meget mulig, tror professor Sidsel Karlsen ved Norges musikkhøgskole.

– Folk vet nok at Trænafestivalen har et bevisst forhold til kjønnsbalanse. Det kan jo være en av grunnene til at de velger den festivalen. Det de viser frem blir deres egen identitet, sier Karlsen.

Hun mener det er en utfordring i hele musikkfeltet at flere mannlige artister og komponister blir løftet opp og får en arena for å vise seg fram

Sidsel Karlsen er professor i musikkpedagogikk ved Norges musikkhøgskole. Foto: Charlotte Wiig / NMH

Hvilken festival folk velger handler blant annet om sosial klasse, generasjon – og også kjønn.

– Forholdet mellom musikk og identitet er mangslungent og komplekst, men vi hører på musikk vi kan identifisere oss med. Da er det klart at kjønn er en ikke uvesentlig del av det, sier hun.