Kommunen kan miste redningsskøyta bare to år etter millionbrygga sto på plass

Redningsskøyta er viktig for beredskapen langs norskekysten. De ulike redningsskøytene er derfor stasjonert på en rekke strategiske punkter langs kysten.

Træna er en av dem, og øykommunen har lenge vært nettopp et strategisk viktig punkt.

Men det kan forandre seg.

Nå kan redningsskøyta forsvinne fra Norges eldste fiskevær.

Årsaken? Statistikk.

For nå melder Redningsselskapet at de vurderer å flytte. Det skjer bare to år etter at en splitter ny flytebrygge ble anskaffet redningsskøyta.

Derfor kom meldingen som et sjokk på Træna-ordfører Jan Helge Andersen.

– Vi hadde ikke peiling. Det så vi ikke for oss, sier han.

Kyst og Fjord omtalte saken først.

Foto: BENJAMIN FREDRIKSEN / NRK

Bekymret for den nasjonale beredskapen

Om lag 2 millioner kroner har kommunen investert i brygga.

Da Redningsselskapet fikk på plass nye og større redningsskøyter, måtte investeringen til.

– De var veldig fornøyd med brygga vi hadde skaffet dem. Hele motivasjonen for den flytebrygga var redningsskøyta, sier Andersen.

BEKYMRET: Træna-ordfører Jan Helge Andersen sier han mottok meldingen fra Redningsselskapet med stor uro. Foto: Frank Nygård / NRK

Ordføreren er bekymret for avstandene ut til kysttrafikken utenfor Træna om skøyta blir stasjonert nærmere fastlandet.

– Som Norges eldste fiskevær, er redningsskøyta blitt en stor del av beredskapen vår, både nasjonalt og lokalt, sier han.

– Jeg er redd for at kysttrafikken som går utenfor Træna langs kysten, kommer i faresonen hvis det skulle skje noe, og det blir enda lengre å kjøre ut, sier han.

Nærmere fastlandet?

Det handler utelukkende om statistikk, sier direktør Tobias Bang-Hansen i Redningsselskapet til Kyst og Fjord.

– Årsaken til at vi vurderer å flytte stasjon fra Træna er nettopp beredskap, sier Bang-Hansen til nettstedet.

– En stasjonering nærmere fastlandet gir oss en bedre geografisk posisjonering, nærmere trafikken og leia der vi vet oppdragene er, og kommer i årene fremover, sier han.

Træna-ordføreren har etterlyst statistikken som Redningsselskapet viser til, men sier at han etter to uker ikke har fått se denne.

– Jeg er stum ... sier Andersen.

Til det svarer direktøren:

– Vi skal ha et møte med Træna kommune på torsdag. Der vil vi snakke om beredskap og gå gjennom tallene med kommunen, sier Bang-Hansen til NRK.

– Vi har ikke konkludert med hvor en eventuell ny stasjonering skal være, og vil bruke sommeren til dette, sier han.