Træna får én million

Opplevelsesnæringene på Træna får èn million kroner i drahjelp fra fylkesrådet i Nordland. – Med bevilgningen til Træna ønsker vi å bidra til økt kompetanse og forståelse for hvordan man kan jobbe smart i forhold til destinasjons- og stedsutvikling. Det vil legge til rette for skaping av nye arbeidsplasser, sier fungerende fylkesråd for næring Knut Petter Torgersen (Ap).