Ergoterapeut Tove Bjørnstrøm i Bodø kommune er av 135.000 nordmenn som har fått den omstridte AstraZeneca-vaksinen før den ble satt på pause.

I ukene etter at hun fikk sin første vaksinedose meldt om flere tilfeller av blodpropp hos vaksinerte.

I dag ble det klart at hun og andre norske helsearbeidere ikke får den andre dosen med samme vaksine.

Det bekymrer henne litt.

– Jeg stoler selvsagt på Helseinstituttet, og gjør det som de anbefaler. Vi er jo alle prøvekaniner her uansett. Men jeg hadde ikke sagt nei til ny dose med AstraZeneca.

Selv hadde hun ingen symptomer etter den første vaksinedose med AstraZeneca.

– Jeg vet hvor viktig det er vi vaksinerer. Tålte jeg den første dosen, skulle jeg tålt den andre også, sier hun til NRK.

Men det er ikke hovedårsaken til at hun gjerne skulle tatt imot andre dose.

– Spent

– Jeg vet ikke om noen andre land i verden har prøvd ut kombinasjonen med en dose AstraZeneca og andre dose med Pfizer. Jeg har lest om at det forskes på å blande vaksiner, men denne forskningen er ikke avsluttet. Så jeg er litt spent, sier hun.

Ergoterapeut Tove Bjørnstrøm arbeider i rehabiliteringstjenesten i Bodø kommune. Gjennom jobben har møtt pasienter som har fått hjerneslag, og vet hvilke konsekvenser det kan gi.

– Jeg vil bli vaksinert. Det er den eneste måten Norge kan gå framover igjen. Da tenker jeg på de selvstendige næringsdrivende til psykisk helse for unge.

FHI: – Bivirkninger

Folkehelseinstituttet har i likhet med andre land valgt mRNA-vaksine, altså Pfizer og Moderna, som det beste alternativet for dem som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine i Norge nå.

Samtidig advarer FHI kommuner mot å vaksinere alt helsepersonell i en enhet samtidig.

Bakgrunnen er at det kan forekomme plagsomme bivirkninger de første 1–3 dagene etter vaksinasjon hos en stor andel av de vaksinerte.

På denne måten kan man unngå at sykefravær hos mange påvirker kapasitet og beredskap i helsetjenesten.

Smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

– Det er viktig at de som skal vaksineres får informasjon om de vanlige, plagsomme bivirkninger som kan vare i 1–3 dager, og at dette forventes også når det gis ulike vaksiner som dose én og dose to. Siden de plagsomme bivirkningene forekommer de første 1–3 dagene etter vaksinasjon hos en stor andel av de vaksinerte, minner vi om at det er viktig at ikke alt helsepersonell i en enhet vaksineres samtidig, skriver smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI i et brev som går ut til samtlige kommuner, statsforvalteren og helseforetak i dag.

For virusvektorvaksiner er ofte bivirkningene verst etter første dose, for mRNA-vaksinene er det ofte motsatt. Når vi nå gir en virusvektorvaksine først og deretter en mRNA-vaksine kan det godt være at dette vil gi en god del av disse vanlige, plagsomme og forbigående bivirkningene, skriver han videre.

Ifølge Folkehelseinstituttet pågår det flere internasjonale studier som ser på det å kombinere to ulike koronavaksiner.

Disse studiene er ikke avsluttet, men det er ikke rapportert om risiko ved å kombinere to forskjellige vaksiner, Ifølge FHI.