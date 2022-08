EM i skjegg og bart, VM i konebæring eller VM i skreifiske.

Det finnes mange merkelige mesterskap, men i Narvik på Lilland brygge er det en tradisjon som muligens tar kaka.

For tolvte gang i historien arrangeres nemlig verdensmesterskap i torskehodedryling.

Dryling? spør du kanskje. Skal jeg bare kaste et fiskehode og vinne penger?

– Absolutt ikke, sier arrangør og primus motor Ragnar Bøifot.

– Forskjellen på kast og dryl er forbannelsen. Du får ikke til et dryl om du kaster. Du må samle aggresjon og kraft.

– Har utarbeida manualer for dette

Konkurransereglene er enkle. Deltakerne skal dryle et torskehode i en livbøye som ligger i havet. Den som treffer, vinner premien.

– Det høres enkelt ut, men vi har utarbeida manualer for dette. Det er en teknikk, sier Bøifot.

Han har selv funnet opp konkurransen. Ideen fikk han da han og en kamerat kjedet seg på fisketur. Kameraten sløyde en fisk og kasta hodet på havet.

Så kikket de begge på hverandre. Et mesterskap var født.

Tidligere har mellom 120 og 150 deltatt i konkurransen. I år regner arrangørene med omkring 200 deltakere på grunn av den store premiepotten. Foto: Evenes kystlag / Evenes kystlag

Tidligere gikk konkurransen ut på å kaste et torskehode lengst mulig. Stående verdensrekord ligger på 50 meter.

Men i fjor endret de reglene. Da skulle man heller treffe en livbøye i vannet med torskehodet.

Til nå er det ingen som har klart dette. Derfor står verdensmestertittelen ledig.

– I år er det derfor jackpot, men jeg regner med at ingen treffer i år heller. Så det virkelige jackpoten kommer nok neste år, sier Bøifot.

Deltakerne kan stille i tre klasser for å dryle torskehode. Kvinner stiller i «Tjyvkjærringer», menn i «Hæstpeisa» og barn i «Sjitonga». Foto: Evenes kystlag / Evenes kystlag

– Helt corny prosjekt

Beate Føre har reist fra Tromsø til Narvik for å delta i konkurransen.

– Det er helt «corny» prosjekt egentlig, men det er utrolig artig, sier hun.

Føre har deltatt i konkurransen hvert eneste år siden det først ble arrangert.

Beate Føre fra Ballangen i Nordland har deltatt i konkurransen hvert år siden det først ble arrangert.

I 2013 vant hun til og med kvinneklassen, «Tjyvkjærringer», med lengste dryl. Det var over 20 meter.

– Det er mest for gøy, men det hadde vært veldig spennende om noen stakk av med gevinsten. Jeg tar den gjerne, sier Føre.

– Det som holder liv i kystlaget

Overskuddet fra arrangementet går til Evenes kystlag. Det er et viktig bidrag til kystlagets økonomi ifølge nestleder Morten Korneliussen.

– Det er dette som holder liv i kystlaget, i tillegg er det det sosiale. Folk kan møtes, både de som bor i Evenes og for de som er hjemme på ferie.

– Dette er selve bærebjelken for Liland.

Kystlagets leder i Evenes, Åshild Sørensen, sier det er viktig for Evenes kystlag at konkurransen arrangeres hvert år på Liland brygge i Narvik. Foto: Evenes kystlag

– Det er veldig viktig at det er et slikt arrangement på sommerne. Det har vært et veldig populært arrangement for mange, og samlende for området, sier deltaker Beate Føre.

– Det er veldig viktig at man har slike ildsjeler. Det er kjempeviktig.