Torsk, hyse og kveite var kodeord for narkotrafikk i Lofoten

I dag nærmer det seg slutten av den fem uker lange saken som går i Salten tingrett. Ni personer er tiltalt for befatning med inntil 13,6 kilo amfetamin og sju kilo hasj.

I ukene som har vært, har aktor Thor Erik Høiskar og de ni forsvarerne ført vitner og gått gjennom en lang tidslinje som politiet mener knytter de ulike aktørene til hverandre, til narkotika, til penger og til Lofoten.

Politiet mener å kunne dokumentere kontantstrømmer på minst en million kroner. Påstandene som legges ned mot de ni spriker fra 11 års fengsel til 2 år.

Les påstandene under:

Påstand om fengsel for de ni: Ekspandér faktaboks Påtalemyndigheten legger ned påstand om ulike fengselsstraffer for de ni som står tiltalt i den store narkotikasaken i Salten tingrett. Amfetaminen hadde i hovedsak en styrkegrad på 32 prosent, noe som samsvarer med det som er vanlige brukerdoser på gata. En del av partiet hadde styrkegrad på under 20 prosent noe som normalt ville gitt en mildere straff. Følgende har hatt befatning med 13,8 kilo amfetamin og 7,5 kilo hasj: Importør/Hovedmann: Påstand om 11 år fengsel, ingen formildende omstendigheter og at denne organiserte importen og internasjonale forgreiningen skal telle i skjerpende retning Medhjelper som har lagt alle kortene på bordet: Påstandsgrunnlag om 10 år og seks måneders fengsel, har hatt sentral rolle i anskaffelse og finansiering. Samtidig har han gitt en uforbeholden tilståelse og har bidratt sterkt til sakens oppklaring. Endelig påstand med strafferabatt settes til 5 år og 3 måneder. Koordinator og kjæresten til medhjelperen: Samme grunnlag som for kjæresten, hun har satt ut kureroppdrag og overført større pengebeløp og er å anse som en sentral person i leverandørleddet. Påstand om 10 år fengsel. Ingen formildende omstendigheter. Lokal distributør Lofoten: Har overlevert flere kilo narkotika til underselgere i Lofoten, innsamling av penger og koordinering. Grunnpåstand om 10 år fengsel, men strafferabatt for å ha bidratt til oppklaring av saken, informasjon i en tidlig fase som var grunnlaget for at de fleste andre tiltalte i denne saken nå står for retten. Stor grad av samarbeid med politiet og dermed en tilståelsesrabatt på 50 prosent. Påstanden blir 5 år fengsel. Lokal depotansvarlig: Har distribuert og oppbevart stoff som mottaker og salgsledd. Grunnpåstand om 9 år og 6 mnd fengsel som grunnlag, og i skjerpende retning regnes hans gruppetilhørighet (bestemmelsen om organisert kriminalitet). Han nekter straffskyld for hele partiet, kun deler av det, og ikke de vel 10 kg som lå en fryser. Han får et tilståelsesfradrag på 1 år, og demed blir påstanden 8 år og 6 måneder fengsel. Kurer fastland-lofoten: har etter politiets syn hatt befatning med 10 kilo amfetamin og 4 kilo hasj. Påstand om fengsel i 8 år på grunn av hans rolle som kurer ved flere anledninger. Kurer fra sør til nordnorge: Etter politiets syn har han vært i kontakt med 4 kilo hasj, og kortvarlig befatning med 6 kilo amfetmain som ble nærmest "tvangsoverlevert" på et hotell i Svolvær. Har kommet med mye informasjon som har lettet politiets arbeid med saken, påstand om 2 år og 6 måneders fengsel. Kurerens kjæreste: Samme grunnlag som for kjæresten, har avgitt uforbeholden tilståelsee, og har vært gjennom samme tvangssituasjon på hotellet i Svolvær. Påstand om 2 år og 6 måneders fengsel. Lokal selger i Vest-Lofoten: Hadde eget depot og solgte på vegne av det lokale nettverket i Lofoten. Hadde 1 kilo amfetamin og 1 kilo hasj, og hadde tidligere solgt omkring 1 kilo hasj. Påstand om 2 år og 3 måneder fengsel.

Omfattende sak

Det er mange tiltalte og det er flere som er tilknyttet sakskomplekset som har fått sakene sine avgjort i egne rettssaker. Likevel har politiet valgt å sette såpass mange på tiltalebenken i en og samme sak.

– Vi kunne hatt langt flere, men vi har forsøkt å være litt praktisk. Det kan komme flere saker senere og noen har alledere blitt avgjort. Men disse ni har en indre sammeneheng i tre hendelser, sier Thor Erik Høiskar.

– Vi påstår ikke at vi har sett hele bildet. Vi finner det vi finner, og har ikke den fullstendige oversikten. En av de tiltalte har fortalt mer enn de fleste, og dermed har vi en som kan være med å binde dette sammen for å se en større sammenheng. Det gjør det enklere, sa Høiskar i sin prosedyre.

En av de tiltaltes forsvarer, advokat Tor Haug, sier at dette er blitt en uoversiktiglig sak.

– Man har forklaringer som går i forskjellige retninger. Hvem skal man tro på? Det er betenkelig at påtalemydigheten også tar en eneste tiltalt og trykker han til sitt bryst som sannhetsvitne, sier Haug til NRK.

Advokat Tor Haug mener det er en uoversiktlig i sak, som burde vært delt opp i mindre grupper. Foto: John Inge Johansen / NRK

Kodeord

«Trenger du vinterdekk og sommerdekk, en bil eller en kveiteskive» er elementer av språkbruken som er dokumentert gjennom SMS-kontakt med noen av aktørene.

Koder som torsk,hyse og kveite er også brukt.

Slik politiet ser det, har de i denne saken avdekket et stort nettverk med flere ledd og base i Lofoten.

Dette nettverket har distribuert narkotika fra Harstad i nord til ytterst på Å i Lofoten. De har brukt koder mens de har snakket om narkotikaen mener politiet.

Aktor Thor Erik Høiskar mener saken er relativt enkel å forklare, til tross for nesten 1000 sider med etterforskningsdokumenter. Foto: John Inge Johansen / NRK

Omfattende virksomhet

I saken har det blant annet vært snakk om et amfetaminkokeri på østlandsområdet og råopium som skulle importeres fra Tyrkia til Norge, med bakmenn og leverandører fra Iran.

I tillegg ble det overført store pengebeløp andre veien. På det meste opp til 150.000 kroner i en omgang.

Mange av beløpene er overført gjennom Western Union og det har vært forholdsvis enkelt å dokumentere for politiet.

– Vi ser at en av de vi mener er hovedaktørene, har et byggefirma som omsetter for fem millioner, uten at de har en bankkonto og uten noen ansatte indikerer at her er det noe som er galt. Vi mener dette er rigget for hvitvasking av penger, sa aktor Høiskar.

Provoserte fram selgerne

I forbindelse med pågripelse av en annen av hovedmennene, overtok politiet telefonen hans og utga seg for å være ham.

I forbindelse med dette, ble det sendt SMS-meldinger til de lokale distributørene, med beskjed om å «hente det de hadde igjen og avlevere det» på nærmere angitt sted.

På denne måten fikk politiet tømt to lokale depoter: et på Vestvågøy og et i Kabelvåg. Disse leveransene var på til sammen 2 kilo amfetamin og 3 kilo hasj.

Smuglet lapp ut av fengsel

Den antatte hovedmannen, som har satt varetektsfengslet i nærmere ett år, forsøkte å få smuglet ut en lapp fra fengslet som skulle leveres til en person i Lofoten.

Her ble det tilbudt 1,3 millioner til Lofotmannen for å holde navnet til den tiltalte ute av saken. Politiet mener dette er et sterkt indisium på at den tiltalte er villig til å gå langt for belønne eller true de som er involvert i saken.

Det har også vært trusler mellom de tiltalte i fengselet, noe som førte til økt sikkerhetsberedskap da saken kom opp for tingretten.

Tiltaltes forklaring rundt dette, er at det er andre som har hacket seg inn på telefonen hans, at politiet plantet både narkotika i hjemmet hans og en telefon på cella hans inne i fengselet.

Høiskar sier at dette er med på å svekke hans troverdighet betydelig.