Hittil i år har Norge eksportert 1991 tonn tørrfisk for 268 millioner kroner. Tall fra Norges sjømatråd viser at eksporten på landsbasis har økt med syv prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Glea AS er en av fem tørrfiskprodusenter på Røst i Nordland, og daglig leder for Tørrfiskprodusenten, Olaf Johan Pedersen har merket økningen av salget.

Her er det lille øysamfunnet har 535 innbyggere. Røst utgjør den ytterste, og sørligste kommunen i Lofoten. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Sesongen har vært ganske bra. Dette året er bedre enn i fjor. Jeg tor nok vi skal klare å få litt penger i år også.

Grunnpilaren i samfunnet

Produksjonen av tørrfisk er viktig for den lille øya helt ytterst i Lofoten. Tørrfisken er selve grunnpilaren i samfunnet, sier Pedersen.

– Tørrfisk er alt, hadde det ikke vært for den så hadde vi ikke fått satt grunnlaget for den bosettingen og næringsvirksomheten som vi har i dag.

Her er hemmeligheten Ekspandér faktaboks Råstoffet: Fisken må være fin. Den må ikke være blodsprengt av garn eller har fått dårlig kvalitet på grunn av behandlinga den fikk da den kom opp av havet. I tillegg har det betydning hva fisken spiser. – Det verste er loddesprengt fisk, han blir for feit, sier Johansen.

Det må ikke være for tidlig eller for sent på året, det har litt med punktet under å gjøre. Værgudene: Det skal ikke være for kaldt eller varmt. – Fisken blir sur når det blir for varmt i været. Og det blir fosfisk når det blir kaldere enn fem minus. Vi har ekstremforhold for å tørke fisk på Røst. Vi blir ikke skiløpere, vi blir ikke brun og vi har mye vind, sier humrer han.

– Lukter penger

Line Therese Evjen har 20 års erfaring med å vurdere fisken før den sendes ut. Hun trives med jobben som inspisør og hun har også merket at 2017 er et godt år for tørrfisken.

Line Therese Evjen sier at selv om jobben er ensformig, så trives hun godt og at det beste med jobben er pengene. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Det er perfekt tørke for oss i år, vi får derfor den beste kvaliteten. Man merker at etterspørselen på tørrfisk er stor, i hvert fall på lukta. Men det lukter ikke vondt, det lukter bare penger.

Gode forhold

De største farene for tørrfiskproduksjon, er kulde og varme. Temperaturen må være kjølig. Om temperaturen er for kald får man en cellesprengning i kjøttet, fiskekjøttet blir da forsete og tar ikke til seg vannet den trenger. Er temperaturen for varm, blir kjøttet råttent.

På Røst har de gode forhold som forhindrer slike farer. Pedersen sier at årsaket til at Røst har hatt så god sesong i år, er at temperaturene har vært jevne og kjølige fra vinter til vår. Noe som er gunstig for tørkeprosessen til tørrfisken.

– Det er flere faktorer som er viktig for å få en god tørrfisk. På røst har vi de riktige klimatiske forholdene. Vi har et helt unikt mikroklima her. Det er ikke for kaldt på vinteren, men det er heller ikke for varmt på våren. Slik at vi har en lang periode hvor vi kan henge fisken, sier Pedersen.