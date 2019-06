Torhild (51) og John-Arne (59) kjemper om ordførermakta – men er enige i alt

Lurer du på hva du skal stemme ved høstens valg, kan kanskje NRKs valgomat gi deg noen gode svar. Men hvis du er innbygger i Vevelstad kommune på Helgeland har du ikke så mange alternativer.

Der er det nemlig bare to valg: Kommunelista eller Samarbeidslista - og de er stort sett enige om det aller meste.

– Jeg kommer ikke på noen konkrete saker vi er uenige om. Det er like mye uenighet innad i listene som på tvers av dem, sier listetopp John-Arne Nilssen fra Kommunelista.

Den 59 år gamle elkraftingeniøren er varaordfører i dag. Ordføreren kommer fra Samarbeidslista.

På godt og vondt

I 2012 flyttet Torhild Haugann fra Hønefoss til Vevelstad – landets femte minste kommune. Nå er hun kystgeitbonde på Stokkasjøen.

Haugann topper Samarbeidslista, og ser både positive og negative sider ved den politiske enigheten.

– Det er lettere å få gjennom store, gode prosjekter til det beste for kommunen når politikerne er enige om innhold og fremgangsmåte.

– Men man kan miste det aspektet som uenighet gir. Det kan komme fram kunnskap av diskusjoner, sier hun.

– Hvordan får man fram forskjellen mellom de to listene?

– Jeg har vel egentlig ikke noe godt svar på det, sier hun etter litt betenkningstid.

Haugann presiserer at partiprogrammene ikke er ferdigstilte.

Fare for demokratiet

Det er ikke alle velgerne som vet at de ikke kan stemme på et etablert parti i år.

Karin Johansen ble helt paff av å høre nyheten i møte med NRK.

– Jeg blir litt overgitt. Det er utrolig rart at det ikke er noen partier.

Vevelstad-læreren sier det er en fare for demokratiet hvis man ikke vet hva politikerne står for.

– Da velger man bare personer i stedet for program.

Nilssen i Kommunelista sier også at dette blir et personvalg.

– Vi kunne i utgangspunktet hatt én liste hvor folk kunne stemt på hvem de vil ha.

– Ikke mye å være uenig om

Nordland er det fylket med flest uavhengige lister før høstens valg, viser en kartlegging NRK har gjort.

Her finnes det 29 lister som ikke har tilknytning til noe stort parti.

Asbjørn Røiseland, professor i statsvitenskap ved Nord universitet, sier det er typisk for små kommuner at man ikke har så mye å være uenig om.

– De nasjonale partiene passer ikke så godt i små kommuner. Det blir det mer et personspørsmål.

– Det er ikke så mye å være uenig om i en liten kommune som Vevelstad. Det er neppe noen store prosjekter, og man er enig om de store utfordringene. Det politiske spillerommet er ikke veldig stort.

– Så små kommuner bestemmer så lite selv at det ikke er mye å være uenig om. At de er enige om det meste er et uttrykk for at det ikke er så veldig mye de styrer over. Det er et demokratisk problem.

– Demokratisk problem

De to listene er i hovedsak delt etter geografiske områder: Samarbeidslista fra kommunesenteret Forvik og Kommunelista fra områdene rundt.

Da kan det hende de prioriterer forskjellig på samferdsel.

– Vi er begge opptatt av god samferdsel, men innholdet vil variere etter hvor du bor, sier Haugann.

Nilssen mener det er synd at Arbeiderpartiet ikke klarte å stille egen liste i år.

– Nå er det bare oss to igjen. Jeg regner med vi fortsetter samarbeidet.

– Vi klarer oss fint

Ikke alle mener det er et problem å leve i en partiløs kommune.

Jack Haukland har ikke så mye til overs for partipolitikk.

– For min del trenger vi ikke flere partier. Det går fint uten. Vi har det godt her.