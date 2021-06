Etter to uker med ombygging skulle fergeleiet på Levang på fylkesvei 17 – bedre kjent som Kystriksveien på Helgelandskysten, åpne tirsdag 15. juni.

Men åpningsdagen gikk ikke helt etter planen.

Da fergemannskapet skulle senke fergelemmen, fikk de ikke lagt den ned ordentlig, slik at bilene kan kjøre av og på ferga.

Årsaken: Flo sjø.

Fergesambandet Levang-Nesna er et svært travelt fergesamband, som hver dag brukes av pendlere, skoleelever transport og transport av oppdrettslaks.

I to uker har det vært satt opp skyssbåt for pendlere, skoleelever og folk som skal til og fra sykehus, mens næringslivet har måtte kjøre om Mo i Rana - en tur som tar flere timer.

Nå fergesambandet som går mellom de to kommunene Nesna og Leirfjord stenge igjen – på ubestemt tid.

Sjokkert ordfører

Nesna-ordfører Hanne Davidsen (Ap) forteller at hun reagerte med sjokk og vantro da hun mottok nyheten.

– Vi er litt sjokkerte over at utbygger ikke har tatt høyde for flo og fjære. Det er svært fortvilende for oss som bor i de to kommunene.

– At ferga ikke kan legge til ved flo sjø burde vært kjent for utbygger, sier Nesna-ordfører Hanne Davidsen- Foto: Frank Nygård / NRK

Hun er klar på at byggetabben setter kommunen i en umulig situasjon.

– Dette er Kystriksveien, og sommerferien står for døra. Juni er en krevende måned med lange fergekøer. Det sier seg selv at en ny stenging vil forverre situasjonen.

Nå håper hun stengingen blir kortvarig og at fergebrua blir utbedret så fort som mulig.

Fylkeskommunen: – Svært uheldig

Det er Nordland fylkeskommune som har ansvaret for fergetrafikken i fylket. Onsdag sendte de ut en pressemelding hvor de forteller publikum om feilen på fergekaibrua.

– Det er svært uheldig og absolutt ingen ønskesituasjon. Vi jobber på flere fronter for å finne en løsning så kjapt som overhodet mulig, sier Bjørn Olaf Revang, som er seksjonsleder for mobilitet i Nordland fylkeskommune.

– Men hva er det egentlig som har skjedd?

– Da den nye fergekaia var ferdig viste det oppsto problemer med å tilpasse fartøy og fergekai ved flo sjø. På fartøyet har vi en såkalt resess som fergekaia hviler på når de anløper. Der er det ting som ikke passer helt i hop, som gjør at når de legger ned lemmen så får du ikke lagt den ordentlig ned på kaia. Vinkelen blir feil, forklarer Revang.

Nå jobber både fylkeskommunen og operatør for å se på hvilke muligheter vi har for å finne en rask løsning.

Den gamle ferjekaibrua er nylig skiftet, og ferjesambandet Levang-Nesna ble satt i drift igjen i går. Foto: Nordland fylkeskommune

– Vi er fullt klar over at det store trøkket er like om hjørnet, og at vi er nødt å finne en rask løsning.

Fylket er i kontakt med fergeselskapet Torghatten Nord, som trafikkerer i sambandet med fergene MF «Trondenes» og MF «Røsund».

– Dersom vi ikke klarer å løse dette kjapt, må se på andre muligheter. Som å hente inn annet fergemateriell i ruta, sier Revang.