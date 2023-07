I forrige uke fikk Torghatten Nord noe trøbbel og måtte innstille flere ferger som et resultat av lite folk. Det førte til frustrasjon hos reisende og lokale ordførere.

Likevel har det gått mye bedre i år enn i fjor.

Da var det snakk om over 700 innstillinger og kilometerlange fergekøer langs hele kysten av Nordland.

Siden da har Statens vegvesen og Torghatten Nord har samarbeidet tett for å unngå å komme i samme situasjon i år, forteller Marte Sørø i Statens vegvesen.

Og så langt har arbeidet gitt gode resultater.

Per juni hadde Torghatten Nord null innstillinger på grunn av mangel på folk.

Så hva er hemmeligheten?

Marte Sørø i Statens vegvesen berømmer samarbeidet. – Torghatten Nord har gjort mye godt arbeid for å unngå og komme i samme situasjon som i fjor, sier Sørø. Foto: Anniken Westad / Statens vegvesen

Nye turnusordninger

– Torghatten har blant annet satt folk til å jobbe konkret med bemanning og bemanningsplanlegging fra tidlig i år av, sier Marte Sørø.

– I tillegg har de har inngått samarbeid med rekrutteringsbyrå som har spesialisert seg på sjøfolk.

Rederiet har også endret skiftordningene til mannskapet for å få en bedre og mer stabil drift.

– På dette sambandet har vi tre og fire uker på og av. Men vi har litt fleksibel turnus hvor vi prøver å tilpasse arbeidstid og fritid til de som har ferie på land, sier Roger Johansen.

Roger Johansen, kaptein på MF «Værøy». Foto: Marie Staberg / NRK

Han er kaptein på MF «Værøy» som går mellom Bodø og Moskenes i Lofoten, med øyene Røst og Værøy imellom.

Johansen forteller at det også jobbes med andre turnuser, deriblant nordsjøturnus, der de ansatte får to uker på jobb og fire uker fri.

– De prøver å tilrettelegge for og få dette til å gå opp og får å gjøre det litt mer attraktivt.

Johansen sier at det er godt at situasjonen har bedret seg, både for de reisende og de ansattes del.

– Det blir mye negativ omtale, ikke bare for rederiet, men for alle som driver innenfor dette segmentet når det er så akutt behov for mannskap.

Johansens kollega, kaptein på MS «Bodø», Ståle Aarstrand, er svært fornøyd med at fergen ikke har hatt innstillinger ennå.

– Vi har jo alle et mål om at vi skal gjøre den jobben vi er satt til å gjøre. Ingenting er så kjedelig som å ikke få gjort det, sier Aarstrand.

– Når alt går, så er det som en dans på roser. Du føler at du har gjort noe til gagns, sier han.

Administrerende direktør i Torghatten, Torkild Torkildsen, er også fornøyd med utviklingen.

Kaptein på MS «Bodø», Ståle Aarstrand, er strålende fornøyd med sommeren hittil. Foto: Marie Staberg / NRK

Færre innstilte ferger

– I all hovedsak handler det om god planlegging, tidlig rekruttering og ikke minst at vi har ansatte som stiller opp i veldig stor grad og som vi setter umåtelig stor pris på.

I forrige uke skrev NRK om at en navigatør avbrøt ferien sin for å forhindre at fergesambandet Nesna – Levang skulle innstilles hele helga.

Så få innstillinger som rederiet har hatt i år gleder turistene på sambandet.

Over 700 fergeavganger ble innstilt i Nordland i fjor sommer på E6, og riksvei 80, 85 og 827. Mannskapsmangel hadde skyld i nesten 500 av disse. Foto: Roger Karlsen / Roger Karlsen

Kenisha Johnson og Eline Brouwer er svært fornøyd med at fergeturen til Værøy gikk som planlagt.

– Vi må rekke neste ferge, sier Brouwer.

Men de understreker at ei innstilt ferge likevel ikke er en stor krise i deres tilfelle.

– Vi er turister, om en ferge blir innstilt er det ikke så farlig. Det er bare litt irriterende, sier Johnson.

Selv om sommeren har gått bra hittil, er de ansatte i Torghatten Nord tydelige på at det kan dukke opp skjær i sjøen etter hvert.

Turistene Kenisha Johnson og Eline Brouwer koste seg på ferga til Værøy i Lofoten. Foto: Marie Staberg / NRK

Fortsatt lenge igjen av sommeren

– Sommeren er ikke over ennå. Vi har fortsatt mange uker igjen og må jobbe for å opprettholde regulariteten, sier Roger Johansen på MF «Værøy».

Administrerende direktør Torkild Torkildsen er tydelig på at arbeidsmarkedet er trangt og at sommeren er lang.

– Arbeidsmarkedet er slik at jeg ikke kan garantere at vi ikke kan ende opp i situasjoner hvor vi må innstille enkelt turer fordi det er et særdeles trangt marked.

Ståle Aarstrand på MS «Bodø» støtter direktørens uttalelser.

– Vi sloss alle om de samme folkene. Vi har for lite folk. Svaret på at problemet skal forsvinne er sammensatt.

Kapteinen tror at bedre lønn og turnusordninger kan lokke flere folk til yrket.

Men til tross for at bransjen sliter med mannskapsmangel, tror Ståle Aarstrand at MS «Bodø» ikke vil trenge å innstille noen avganger denne sommeren som følge av mangel på folk:

– Vi er dekket til sommersesongen er ferdig.