Tore Christiansen melder seg ut av KrF etter 30 år – og han er ikke alene

– Partiet er nå er med på en regjering som tar landet i feil retning. Man skal ha mer penger til folks lommebok og mindre penger til å løse fellesskapsoppgavene. Det er feil retning etter mitt syn.

Det sier tidligere 2. nestleder i Nordland KrF, Tore Christiansen. På fredag varslet partiveteranen om at han enten kom til å trappe ned eller gi seg i partiet.

Dette etter at KrF stemte for å gå inn i regjering med Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet.

Lørdag bekrefter han i en følelsesladet Facebook-post at han melder seg helt ut av partiet. Han fortsetter i kommunestyret som uavhengig, og trer ut av vervene i lokallag og fylkeslag.

4 av 10 trapper ned

Christiansen er derimot ikke den eneste som tar hatten sin og går etter den interne maktkampen i partiet. Bergens Tidende skriver i går at seks av 90 «røde» delegater har bestemt seg for å melde seg ut.

Av de til sammen 90 såkalte røde kandidater har 57 svart på henvendelsen til BT. 32 sier de fortsetter som før, mens 17 sier de vil trappe ned eller gi seg og to vil ikke svare.

Tore Christiansen, tidligere 2. nestleder i Nordland KrF Foto: Privat

I går skrev NRK om 2. Nestleder i Sogn og Fjordane KrF, Audun Mundal som også har meldt seg ut. Ifølge Christiansen har fylkesleder i Hordaland KrF, Dag Sele gjort det samme.

Christiansen er klar på at utviklingen som er i partiet nå vil føre til en helt annen politikk i årene som kommer. Han innser at ting ikke kommer til å endre seg når han melder seg ut av partiet, men at det når rett og slett ikke går lenger.

– Det handler om hva man kan være med å stå for, og for meg bryter dette på så dypt vann at det var vanskelig å se for seg hvordan jeg kunne være med på dette mer.

Vedgår valgløftebrudd

Fylkesleder for Nordland KrF, Ingelin Noresjø, innrømmet i går at det å gå sammen med Frp i en regjering var et løftebrudd.

– Det er helt klart et valgløfte vi bryter når vi nå går inn i regjering sammen med Frp, men nå har vi levert på politikken og skal gjøre det best vi kan fremover. Mitt ansvar nå er å bygge partiet og politikken.

Noresjø var en av delegatene på landsmøtet som i utgangspunktet var «rødt» innstilt, men som snudde i siste sekund for å gå inn i regjering med Erna Solberg & co.

Ingelin Noresjø, fylkesleder i Nordland KrF Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Christiansen sier til NRK at han er både skuffet og forståelsesfull for Noresjøs valg. Noe partibytte vil ikke 47-åringen være med på for sin egen del.

– Jeg har ingen andre partier å gå til. Hvis jeg skal drive med politikk i fortsettelsen så må det være sak-til-sak-basis fra en organisasjon, eller via bygdelister eller alternativlister. Det er ingen andre partier som er aktuelle for meg.