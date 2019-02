Tonje sleit med sosial angst: – Å vente på behandling var tøft

– Jeg synes det var veldig tøft å vente. Man har et stort behov for å finne ut av de tingene man står i.

For ni år siden sto Tonje Kristoffersen (33) i Mosjøen fem måneder i kø for behandling i psykiatrien. Da hadde hun slitt med det som viste seg å være sosial angst siden barneskolen.

I dag er hun aktiv i Mental Helse og sier det er trist at ventetida for barn og unge går opp i Nord-Norge.

–Tøft å vente

For mens tall fra Helsedirektoratet viser at de fire helseforetakene i sør har fått ned ventetida de siste tre årene, øker den i Helse Nord (se tabell nederst i saka).

Ved Nordlandssykehuset måtte barn og unge vente i gjennomsnitt 55 dager i 2018, to år tidligere var den på 43 dager.

Ifølge Kristoffersen kan konsekvensene bli store av å vente for lenge på behandling.

– En ventetid på 55 dager er ganske tøff. Det er lenge å vente for barn og unge. De aller fleste har også slitt lenge før de blir henvist til behandling.

Kristoffersen forteller at risikoen for å falle ut av skole eller jobb, blir større jo lenger man må vente.

– Det sosiale fellesskapet kan forsvinne. Man kan ende opp med å bli ensom, i tillegg til de tingene man sliter med fra før.

Mangler fagfolk

– Det er veldig uheldig at ventetidene øker. Dette er noe vi tar på alvor og noe vi ønsker å gjøre noe med, sier klinikksjef for psykisk helse og rus ved Nordlandssykehuset, Hedda Soløy-Nilsen.

Klinikksjef for psykisk helse og rus ved Nordlandssykehuset, Hedda Soløy-Nilsen, sier flere henvisninger og mangel på fagfolk er grunnen til at ventetida for barn og unge øker. Foto: barbro andersen

Hun sier de greier å ta unna akutthjelp, men stor pågang og mangel på fagfolk bekymrer.

– Vi ser at antallet henvisninger har økt det siste året, samtidig som vi har hatt mangel på fagfolk.

I dag mangler Nordlandssykehuset ti legespesialister. Ifølge Soløy-Nilsen jobber de hardt for å få utdanna flere psykiatere og psykologspesialister, men enn så lenge må de leie inn dyre vikarer fra vikarbyrå.

– Når vi mangler folk, er vi nødt til å leie inn for ha den gode faglige kvaliteten.

Store konsekvenser

Tonje Kristoffersen i Mental Helse er ikke overraska over at ventetida øker i nord, men sier at de forventer at Nordlandssykehuset setter i verk tiltak.

– Når man kommer så langt at man får en henvisning, har man som regel hatt det tøft ganske lenge. Det å ta det steget det er å be om hjelp, er i seg sjøl stort. Da er det krevende å vente lenge.