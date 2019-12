«Tidenes tøffeste! Splittende! På ville veier! Helt utenkelig! Fake News!

Det er litt av en verkebyll helseminister Bent Høie snart får på sitt bord.»

Slik innleder kommentator Tone Sofie Aglen sin ferske kommentar i VG, hvor hun tar for seg sykehusstriden på Helgeland sett utenifra.

Det er stor uro på Helgeland om sykehusstrukturen. Etter over 20 år med krangling skal det endelig tas en avgjørelse. Meningene er mange, senest belyst av 10.000 illsinte ranværinger med fakler mot sykehusstyrets flertall for sykehus i Sandnessjøen.

Først skal Helse Nord-direktøren si sitt før jul. Deretter er det helseminister Bent Høie (H) som skal ta den endelige beslutningen på nyåret.

Torsdag kalte Helse Nord inn alle ordførerne for et siste møte.Toppsjef Lars Vorland hevder selv at han ikke har bestemt seg hvilke sykehusløsning han skal gå for.

– Dersom jeg hadde det, ville det ikke vært nødvendig med den siste praten med ordførerne. Men jeg har tenkt mye dette, og gått litt fram og tilbake. Det må jeg innrømme, sier han til NRK.

– Forståelig at konflikten er betent

JORDMORAKSJON I RANA: Inntil Helse Nord og helseminister Bent Høie sier sitt, må små og store helgelendinger smøre seg med tålmodighet. Foto: NRK

VG-kommentator Tone Sofie Aglen var til stede da ordførerne møtte Helse Nord-sjefen.

Hun har fulgt sykehusstriden på Helgeland fra sidelinja, og skriver i VG i dag om striden.

– Selv om sykehuskonflikten på Helgeland er lokal, er utfordringene og konfliktlinjene påfallende like i hele landet, sier VG-kommentator Tone Sofie Aglen. Foto: NRK

– Det er forståelig at konflikten er betent. Sykehus betyr enormt mye for et lokalsamfunn. Samtidig gjør den medisinske utviklingen at endringer tvinger seg fram. Man kan ikke fortsette å spre ressursene utover.

Regionen med vel 80.000 innbyggere har i dag tre sykehus. Disse ligger i Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana.

Men sånn kan det ikke fortsette inn i framtiden. Kampen om kompetanse og økonomi gjør at det må bli en forandring.

Og her starter problemene: For hvilke politikere er det som frivillig vil gi fra seg sykehuset i sin hjemby?

Aglen har fått med seg at ordførerne sør for Korgfjellet har blitt enige om å bygge et sykehus i Leirfjord, som ligger midt mellom Mosjøen og Sandnessjøen.

– Raust av Vefsn

Vefsn kommune gir opp kampen om å få det nye storsykehuset på Helgeland lagt til Mosjøen. Her er dagens Helgelandssykehuset avd. Mosjøen. Foto: Morten Eriksen

Hun er imponert over at Vefsn og Mosjøen ofrer sitt eget sykehus for å støtte Sandnessjøen.

– Det er raust. Det er påfallende hvordan Mo i Rana nærmest står alene mot en sterk allianse sør for Korgfjellet.

Hun tror også helseministeren har fått med seg kritikken fra distriktene om at regjeringen ikke bryr seg.

– Det å få nye runder med bunadsgeriljaen, er nok ikke det som frister mest. Det blir ingen enkel sak for statsråd Bent Høie. Uansett hva han gjør vil noen bli skuffet.

Spørsmålene står i kø

VG-kommentator Tone Sofie Aglen tror ikke det blir noen enkel oppgave for Bent Høie å skjære igjennom. – Særlig fordi de ulike vedtakerne spriker såpass mye og rådene han får er så forskjellige. Foto: NRK

I november la sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir fram sin anbefaling om et stort sykehus i Mo i Rana og et mindre i Sandnessjøen.

Styret i Helgelandssykehuset avviste anbefalingen, og valfgte å går for ett stort sykehus sør for Korgfjellet.

Og denne uka pekte fylkestinget i Nordland i en tredje retning.

Hun mener fylkespolitikerne i Nordland gjorde det vel enkelt for seg selv.

– De skyver en del problemer foran seg. Med vedtaket sitt de gir ikke noe svar på de reelle utfordringene. Jeg tror dessverre ikke de blir mindre.

Likevel tror hun anbefalingen fra fylkestinget gjør inntrykk.

Vi står overfor den mest bitre lokaliseringsstrid i Nord-Norge noen gang, og det sier ikke rent lite, skriver politisk redaktør Skjalg Fjellheim i en kommentar i Nordlys. Foto: Philip A. Johannesborg

– Jeg vil bli veldig overrasket hvis helseministeren tør å gå for ett stort sykehus og tre distriktsmedisinske senter. Det gjør også et visst inntrykk at 12 kommuner sør på Helgeland er enige og går i samlet flokk. Hva styret i Helse Nord lander på 18 desember sier vil nok også spille inn.

Politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys spør i kommentaren «Hvis alle skal ha alt, hvem tar ansvar for helheten?» om det er riktig at samfunnet skal måtte ta kostnaden for to akuttsykehus på Helgeland.

– Realiteten er at sykehustilbudet på Helgeland nå kan bli kraftig overdimensjonert i forhold til folketallet. Spørsmålet er om det er en kostnad samfunnet må ta for å hindre at helgelendingene går løs på hverandre fysisk, skriver Skjalg Fjellheim.