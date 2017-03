Tømte kassaapperatet

– Det er et par tusen kroner som er stjålet, og inngangsdøra er knust. Selv om det ikke er det store beløpet eller de store skadene er det veldig trasig. Det sier daglig leder for Mo Dyreklinikk, Marte Grotnes om klinikken ble utsatt for innbrudd i natt.