– Takstene på fergene skal ned, og der vil vi komme med krav til regjeringen i forbindelse med revidert statsbudsjett, sier Sylvi Listhaug, nestleder og finanspolitisk talsperson i Frp, til NRK.

Forslaget fra Frp innebærer å få mer rabatter inn i autopassordningen, slik at billettprisene går ned både for pendlere og for næringslivet. Listhaug sier at staten skal kunne bidra til dette.

KRAV: Sylvi Listhaug (Frp) krever tiltak fra regjeringen i revidert statsbudsjett for å få ned prisene på fergebillettene. Foto: Mari Aftret Mørtvedt / NRK

Utspillet provoserer Tomas Norvoll fra Ap, som er fylkesrådsleder i Nordland. Fylket hvor fergeopprøret kanskje har vært mest opprørsk.

Han mener Frp her prøver å komme seg på banen i en sak hvor de spilte seg selv helt ut på sidelinjen da de satt i regjering.

– Det er påfallende at de nå skal melde seg på i debatten om fergepriser. De satt med samferdselsministeren og var tydelig på at de ikke kom til å foreta seg noen ting. Nå ser man at det er en positiv utvikling i saken og da prøver de desperat å koble seg på, sier han.

– De kunne ha løst dette da de satt i departementet, men valgte å ikke gjøre det.

Avviste mer penger staten

Det er nemlig ikke mer enn en drøy måned siden Frps daværende samferdselsminister Jon Georg Dale møtte flere av dem som protesterer mot de økte fergeprisene. Beskjeden som 45 kystordførere stilte seg bak, var klar: Prisene er så høye at folk må flytte.

Dale avviste imidlertid den gang at han kunne legge føringer på prisene.

Han la til at takstøkningen var kommet på grunn av prioriteringer fylkespolitikerne har gjort, og han avviste at det ville komme mer penger fra staten. Men han lovte å se på autopassordningen.

9. januar barket samferdselsråd Bent-Joacim Bentzen (Sp) i Nordland og daværende samferdselsminister Jon-Georg Dale (Frp) sammen i Dagsnytt 18. Tema var fergeprisene. Du trenger javascript for å se video. 9. januar barket samferdselsråd Bent-Joacim Bentzen (Sp) i Nordland og daværende samferdselsminister Jon-Georg Dale (Frp) sammen i Dagsnytt 18. Tema var fergeprisene.

Skryter av Hareide

Tomas Norvoll mener det at Frp nå er ute av regjeringskontorene har fått saken inn i et mye bedre spor. Med Knut Arild Hareide (KrF) som samferdselsminister er dialogen med departementet mye mer fruktbar, mener han.

– Det er en utrolig forskjell når vi nå faktisk har fått en statsråd som er opptatt av transport langs kysten. Tidligere var man bare opptatt av å lage mest mulig polemikk, og forklare de høye prisene med at fylkene ikke gjorde jobben sin, sier fylkesrådslederen.

Norvoll forteller at fergefylkene har dannet felles front med krav om hjelp fra staten for å dekke utgiftene til det grønne skiftet i fergetrafikken.

2. mars har de et møte i Oslo med Hareide og tre andre statsråder.

– Da skal vi diskutere hvordan vi skal få til det grønne skiftet på fergene. Jeg har veldig stor tro på at dette er noe vi klarer å løse, sier han.

– Når man velger å jobbe sammen, så er det mulig å komme til gode løsninger.

– Er det ikke fint at Frp nå er på banen og vil bidra?

– Det rette for oss nå, er å forholde oss til den prosessen vi har med departementet og han som i dag er samferdselsminister.