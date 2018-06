Tom ble berget av helikopteret som Kystvakten ikke vet om de får beholde

– Jeg vet ikke hvor lenge man kan sitte med forgiftningen. Turen til sykehuset i Tromsø ville tatt åtte timer med båt. Da er sjansen stor for at jeg hadde strøket med, sier Justad til NRK.

Fiskeren Tom Justad ble berget av et NH90-helikopter. Foto: Privat

Han er i langt bedre form nå enn da han var ute på Tromsøflaket og fisket blåkveite søndag. 50 nautiske mil fra land kjente han at noe ikke var som det skulle.

Justad har diabetes type 1 og får tilført insulin via en pumpe og slange inne i kroppen. Uten at han merket det hadde slangen inne i magen knekt.

– Jeg merket at blodsukkeret ble høyere, men trodde det skulle gå ned da jeg jobbet.

Trengte helikopterhjelp

Det gjorde det ikke. Etter noen timer hadde det utviklet seg til syreforgiftning og 29-åringen ble liggende med smerter i magen og kastet opp.

Hva som skjedde etterpå fikk han ikke helt med seg, men han kunne høre at styrmannen ropte opp Kystvakten.

Justad ble etter hvert heist opp i helikopteret og fraktet til sykehus i Tromsø. En flyturen på rundt 20 minutter.

– Det kan ha reddet livet ditt?

– Ja, absolutt. Helikoptrene er alfa omega.

Usikker fremtid

Ved ulykker eller alvorlig sykdom på havet, kan det stå om minutter. Et Sea King-redningshelikopter sto klar til å rykke fra Banak lufthavn i Lakselv for å berge fiskeren, men NH90-helikopteret var nærmere.

Men hvor helikoptrene skal fly i fremtiden, og om de skal brukes til å redde fiskere i nød, er fortsatt uklart.

Åtte av de nye NH90-helikoptrene skulle opprinnelig brukes på Kystvaktens skip, men i februar foreslo forsvarssjefen at alle de 14 helikoptrene skulle prioriteres til Sjøforsvarets fregatter.

Trenger mer tid

Flere partier på Stortinget krevde i vår svar på hva regjeringen planla å gjøre med situasjonen som har oppstått.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sa da at innfasingen av helikoptrene skal være komplett i 2022, men kunne ikke svare på når en plan for bruk av helikoptrene er klar.

I dag sier Forsvarsdepartementet at de ønsker et bedre beslutningsgrunnlag før de tar en avgjørelse og derfor har bedt Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) om å se på saken.

– FFI har allerede gjort studier av dette, men det er behov for ytterligere avklaringer før vi tar en endelig beslutning. FFIs arbeid vil etter planen avsluttes sommeren 2018, sier spesialrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet.

Krever avklaring

Men avklaringen må komme raskt, mener områdetillitsvalgt Pål Nygaard i Norges Offisersforbund.

– Kystvakthelikoptrene redder i dag liv når de flyr for Kystvakten. Da er det risikabelt å sende signalet om at de kan bli prioritert bort, til å bare fly for fregattene. Man har gjort alle de tekniske forberedelsene for å kunne fly for Kystvakten. Forsvarssjefen snakker om å terminere alt dette arbeidet, mens de som opererer helikoptrene ønsker nå å løse reelle oppdrag, ikke bare trene og teste.

Les hele svaret fra Pål Nygaard i Norges Offisersforbund Ekspandér faktaboks Utfordringene til 337-skvadronen er vedvarende. Inneværende år 2018 er et veldig krevende år for skvadronen. Den er ikke ressurssatt til å kunne ha en positiv utvikling. Det som skjer er at det fortsatt er teknisk personale som slutter og søker seg vekk. Vi har også folk på flyversiden som posisjonerer seg mot sivile jobber. Det finnes flere sivile aktører som skal starte med helikopterdrift, og som trenger piloter.

Mine tilbakemeldinger er at det ikke ser ut til å være noe lysning i sikte. Personellet søker seg bort både på teknikersiden og blant piloter. Og teknikere på NH90 finnes ikke noe annet sted enn i Norge enn på Bardufoss. Man river vekk grunnlaget for å beholde kompetanse.

Så uansett hva som skjer utover høsten med 337 og hvordan evnen til å løse oppdraget utover høsten blir, så blir det utfordringer.

Uansett hva slags rapport som kommer, så er utgangspunktet det samme. Skal NH90 fungere så må det være ressurser til tekniske drift. Der er vi milevis unna, og går i en motsatt retning av det som trengs. Folk slutter. Uansett om departementet faller på at helikoptrene skal til fregatt, eller det skal være en deling med Kystvakten, så må de gjøre noe med grunnlaget – og det er å sette mer ressurser til drift.

Kystvakthelikoptrene redder i dag liv og flyr for Kystvakten. Da er det risikabelt å sende signalet om at de kan bli prioritert bort til å bare fly for fregatt, noe som vil innebære at man må starte helt på nytt. Man har gjort alle de tekniske forberedelsene for å kunne fly for kystvakta. Forsvarssjefen snakker om å terminere alt det arbeidet, mens de som opererer helikoptrene ønsker nå å løse reelle oppdrag, ikke bare trene og teste.

Man må komme med en avklaring på hva blir oppgavene fremover. Men man må være veldig klare på hva som blir utfordringene deretter. Man må komme til miljøet og spørre om råd, det nytter ikke å bare snakke med Forsvarets forskningsinstitutt.

Det må lyses ut flere teknikerstillinger, grunnbemanningen må opp og det må bygges kompetanse. Så må det gis endringer som gjør at folk ønsker å være der, det vil si lønninger som gjør at folk ønsker å være der i konkurranse med sivile jobber.

Problematikken er at de som slutter, er de som kan slutte, og som har gjennomført 12 års plikttjeneste. Det er de beste og mest kompetente personene.

Les hele svaret fra Forsvarsdepartementet her Ekspandér faktaboks Etter mange års forsinkelser har Norge mottatt flere NH90-helikopter. Erfaringene så langt bekrefter at NH90 er et godt helikopter som kan løse oppgavene det er anskaffet til Forsvarsdepartementet arbeider med å avklare fremtidig ambisjon med NH90, men vi må ha et så godt beslutningsgrunnlag som overhodet mulig.

Vi må se nærmere på organisering av vedlikehold, budsjettforutsetninger og operativ tilgjengelighet. Det er ikke sikkert at dette arbeidet vil gi oss andre tall enn det som i dag ligger på bordet, men beslutningene vi nå skal ta vil få konsekvenser for Forsvaret i mange tiår så dette må gjøres riktig. Forsvarsdepartementet har derfor bedt Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) om å gå enda dypere inn i mulighetsrommet for driften av NH90-helikoptrene. FFI har allerede gjort studier av dette, men det er behov for ytterligere avklaringer før vi tar en endelig beslutning. FFIs arbeid vil etter planen avsluttes sommeren 2018. FD har bedt FFI om å lage en ugradert rapport slik at så mye som mulig av arbeidet som gjøres kan deles med offentligheten.

Diskusjonen om eventuelle alternative helikopter må vente til vi har konkludert om hvordan vi skal bruke det vi allerede har. Alle parter er innstilt på at den avklaringen skal komme så raskt som overhodet mulig.