Tollvesenet har tatt over 300 ulovlige nyttårseffekter på grensa

Det finnes ingen statistikk på beslag av fyrverkeri, men seksjonssjef på Svinesund tollsted Wenche Fredriksen, har telt beslag på Svinesund, Ørje og Oslo siden 20. desember.

TIl og med 31. desember har tollerne ved Svinesund og Ørje beslaglagt 218 pinneraketter og 113 andre fyrverkeripakker.

Tollerne i Østfold har beslaglagt over 330 raketter og andre typer fyrverkerier så langt i desember. De forventer enda flere beslag frem mot nyttårsaften Foto: Tolletaten

– Det er nok en liten økning i år sammenlignet med i fjor. Dette er forbudte innførte varer, og mye av dette er også forbudt å bruke i Norge, sier Fredriksen.

Hun forteller at de kjenner til at det selges fyrverkeri flere steder like over grensen og at mange tar sjansen på å kjøpe med seg fyrverkeri.

– Men de fleste kjenner til regelverket. De vet at de har tatt en sjanse ved å kjøpe dette, sier hun.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Flest beslag like før nyttår

Alle beslagene er fra tilfeldige rutinekontroller, slik at tallet på innførsel trolig er langt høyere. Det er dagene før nyttår det smugles inn mest fyrverkeri opplyser tollvesenet.

Tolloverinspektør Roar Birkestrand forteller at det også har blitt stoppet folk med raketter ved Bjørnfjell øst for Narvik.

– Vi gjør hele tiden litt mindre beslag av det, og det er stort sett i denne tiden det gjøres.

Bryr seg ikke om forbudet

Det er forbudt for privatpersoner å bestille eller ta med seg fyrverkeri til Norge, men flere beslag i perioden før nyttårsaften kan tyde på at ikke alle bryr seg om forbudet.

Tolloverinspektør Roar Birkestrand og tollinspektør Frida Ellingsen forteller at det blir gjort mindre beslag av fyrverkeri gjennom hele året. Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Birkestrand forteller at de aller fleste er klar over forbudet, men at de gjerne ønsker å ta med seg fyrverkeri over grensa likevel.

Alle som skal ta med seg dette må ha kompetansebevis fra Norsk brannvernforening og tillatelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Unntaket er små stjerneskudd, knall-bon-bon, party-poppers og kruttlapper.

Tollvesenet advarer mot å ta med fyrverkeri fra Sverige.

– De kan risikere en politianmeldelse for brudd på bestemmelsene på fyrverkeri, sier Birkestrand.

Ingen av de NRK møtte på Riksgrensen på Bjørnfjell hadde med seg raketter.