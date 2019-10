Tok bilde av «ekstrem sjeldenhet»

I forrige uke tok naturfotograf Eirik Grønningsæter bilde av det som blir beskrevet som et av årets sjeldneste fuglefunn: En gråhodespurv. – Dette er en ekstrem sjeldenhet. Det er bare gjort tre tidligere observasjoner av arten i Norge. Den er sett 23 ganger i hele Europa, sier Grønningsæter til NRK. Han forteller at han har lett etter sjeldne fugler i flere uker før det endelig klaffet: – Det gir et skikkelig adrenalinkick. Du skjelver i hele kroppen og husker ikke hvilket telefonnummer du skal ringe. Fuglen har ifølge Wikipedia sin utbredelse i Asia og er en svært sjelden gjest i Vest-Europa. – Dette er et av de desidert sjeldneste funnene i Norge i år, sier Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening.