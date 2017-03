Togstopp i snøstorm

Passasjerene på et nattog fra Narvik til Luleå ble like før midnatt evakuert med beltevogner etter at toget kjørte seg fast i en snøstorm utenfor Kiruna. Ifølge Fremover begynte noen av passasjerene å gå fra toget da det hadde stått fast noen timer. (NTB)